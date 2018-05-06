Balıkesir kıyı alanlarının sorunların ve çözüm önerileri görüşüldüğü çalıştayda, Prof. Dr.Ayşen Ergin, Prof. Dr. Yalçın Yüksel, Prof. Dr.Gaye Birol, Prof. Dr. Esin Çevik,Dr. Işıkhan Güler, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal,TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe,TMOB Balıkesir Şube Başkanı Gürkan Özcan,BBB Başkanı Danışmanı Aydın Özen, BASKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Seyfi Küçükgölcü,Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kıyı yapıları ve Sahil Hizmetleri Başkanı Şahin Kabakuş, BBB Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz,Balıkesir Şehircilik ve Çevre Müdürlüğü’ndan İlker Durmuş,Edremit Ticaret Odası Başkanı Mehmet Semerci’nin konuşmacı olarak yer aldı.

Çalıştaya Ayvalık Tabiat Platformu, Burhaniye Çevre Platformu, Edremit ve Akçay Çevre Platformu, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği temsilcileri katıldılar. Körfez bölgesindeki sorunlar hakkında hazırladıkları ortak bildirgeyi Kubilay Saygın Öztürk sundu.

Konuşmasına, "STK’lar olarak bizler bu Çalıştay’da buluşmayı çok önemli buluyoruz. Zira değerli akademisyenleri, mühendisleri, sektör temsilcilerini, yerel yöneticileri ve merkezi yönetimin ilimizdeki temsilcilerini dinlemek ve yaralanmak bizler için değerlidir" diye başlayan Kubilay Saygın Öztürk, toplantıyı düzenleyen İnşaat Mühendisleri Odası Balıkesir Şube Yönetimine ve toplantıya katılan ve katkıda bulunan tüm yetkililere çok teşekkür etti. Öztürk, "Bölgemizdeki kıyıların uzunluğu da bir hayli fazla, 116 kilometreyi buluyor. Kuzey Ege’ye bugün her kesimden çok büyük bir ilgi var. Ülkemizin pek çok yöresinden vatandaşlarımız, burada sürekli yaşamak veya hiç olmazsa yaz tatillerini geçirmek için yerleşmek istiyorlar, konut talep ediyorlar. Konutlar yapılıyor ama altyapı uygulamaları çok geriden geliyor. Özellikle kamu yatırımlarının, sürekli ikamet eden nüfusun mevcut durumuna göre değil de, ilerideki potansiyel gelişmeye ve maksimum ikamet sayısına göre yeniden planlanması ve devreye alınması şarttır. Zaten hali hazırda, yazın yetersiz kaldığı herkesçe bilinen tüm alt yapı yatırımları, ilerde tümüyle iflas etme noktasında kalacaktır. Bizler, bölgemizde doğru işler yapılmasını, zamanında yapılmasını ve kaynakların bir kerede en doğru hedef için harcanmasını istiyoruz. Kocaeli, İzmir ve Mersin körfezlerinde yaşanan kirlilik sorunlarının, Edremit Körfezi’nde yaşanmasını asla istemiyoruz dedi.

Öztürk tarafından sunulan ortak bildiride; Edremit Körfezi genelindeki arıtma tesisleri ve derin deniz deşarjı, derelerin getirdiği kirlilik, Ayvalık’ta kurulmak istenen balık çiftliklerinin olumsuz etkisi, Ayvalık arıtma tesisi ve kanalizasyon sorunları, Ayvalık arsenikli su sorunu, Altınova kıyısındaki demir madeni projesi, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı ve doğal sit alanları, Burhaiye kıyı mahmuzları, Karadere altın madeninin kıyılarımıza etkisi konularında bölgenin temel sorunlarına dikkat çekildi.