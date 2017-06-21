Balıkesir koruyucu ailelikte Türkiye lideri

Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Balıkesir Valiliğinin destekleriyle düzenlenen iftar yemeğinde koruyucu aileler bir araya geldi. İftar yemeği sonrası konuşan Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Vekili Mustafa Akbıyık, Balıkesir’in koruyucu aile sıralamasında Türkiye’de lider olduğunu söyledi. Akbıyık, “Çocuğa yönelik sosyal hizmet modelleri içerisinde Bakanlığımızın en çok önem verdiği model koruyucu aile modelidir. Bakanlığımızın uyguladığı isabetli politikalar neticesinde 2004 yılında Türkiye genelinde 492 olan koruyucu ailedeki çocuk sayısı bugün itibariyle 5 bin 500’lere ulaşmıştır. Bu duruma ilimiz ölçeğinde baktığımızda 2004 yılına kadar ilimizde koruyucu ailedeki çocuk sayısı 2-4 arası değiştiğini görüyoruz. Çoğu zaman da o tarihlerde bu sayının 2 ya da 3 olduğunu görüyoruz. 2017 yılının ilk yarısında ise 19 çocuğumuz sevgi dolu yüreklere yerleştirilerek, Türkiye’de 81 il içerisinde nüfusa göre oranlandığında, ilimiz koruyucu ailedeki çocuk sayısı bakımından 2. sıraya yükselerek, koruyucu aile sıralamasında ise lider il olmuştur. Halen de ivmemiz daha yukarılara doğru ilerlemektedir. Şefkat kahramanı ailelerimize, çocuklarımızı himaye ettikleri ve gönüllerini açtıkları için biz kez daha buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından yaptıkları çalışmalar ve katkılarından dolayı Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı ve Balıkesir Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan’ın eşi Melek Turan’a, Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Vekili Mustafa Akbıyık tarafından plaket takdim edildi.