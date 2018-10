Balıkesir kuzusunun tespiti için protokol imzalandı

Balıkesir Ticaret Borsası'nın girişimleri ile coğrafi işaret alan Balıkesir kuzu etinin sürdürülebilirliği için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü ve Balıkesir Ticaret Borsası arasında ortak bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında ilk olarak bölgedeki tescil kriterine uyan kuzu sayısı belirlenecek. Bu protokol ve yöntem sayesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetişen kuzular Balıkesir kuzusu olarak satılamayacak.

Balıkesir kuzu etinin tespiti ve sürdürülebilirliği için düzenlenen imza protokolü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Karesi toplantı salonda gerçekleştirildi. Protokol imza törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Tarım İl Müdürlü Lokman Gültekin ve Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula katıldı.

İmza töreni öncesi konuşan Borsa Başkanı Faruk Kula, “Bu protokol Tarım İl Müdürlüğümüzle, Büyükşehir Belediyemizle entegre olarak bu işi tamamlayabilmemiz ve bu işin takibini yapabilmemiz için Tarım İl Müdürlüğü, Büyükşehir, Ticaret Borsasının da olmuş olması lazım. Yani biz burada Balıkesir hayvan varlığını tespit edeceğiz. Ondan sonra bu hayvanlardan olan kuzulara Balıkesir kuzusu eti belgesi vereceğiz. Her kuzu Balıkesir kuzusu olamayacak. Bunun içinde bu konunun düzenli olarak takip edilmesi lazım. Balıkesir kuzusu kıvırcık koyun ile merinosun melezi olan bir ırktır yani her koyun Balıkesir koyunu olamaz, her koyunun kuzusu da Balıkesir kuzusu olamaz” dedi.

“Haksız kazanç ortadan kalkacak”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, amaçlarının Balıkesirli üreticinin hak ettiği daha fazla kazancı sağlamak olduğunu söyledi. Balıkesir için çok önemli bir işe imza atmış olduklarını söyleyen Başkan Kafaoğlu “Balıkesir kuzusu Ankara'da, İstanbul'da kasaplarda Balıkesir kuzusu geldi, bitti ifadelerinin yer aldığı en ünlü restoranların Balıkesir kuzusu kullanıyoruz dediği bir ortamda coğrafi işaret aldık. Coğrafi işaret alma noktasında ticaret borsamızın uzun zamandan beri ciddi çalışmaları vardı ve bu belgeyi alırken de bakanlık veriyor bu belgeyi Ankara'da birlikteydik bakan beyin elinden aldık. Hakikaten Balıkesir için çok derece önemli. Tarım ve hayvancılığın baş şehriyiz diyoruz, Türkiye'yi doyuran iliz diyoruz. Balıkesir kuzusunun coğrafi işaret alarak tescillenmesi çok anlamlı bundan sonra bu coğrafi işaretin damgasının vurulduğu etler daha bir değerli olmalı. Başka yerlerde kesilerek Balıkesir kuzusu diye satışlar, haksız kazanç elde edenler olmamalı. Gerçek kazancı Balıkesir kuzusu tescili alınmış ve işareti basılmış Balıkesirli yetiştiriciler alması lazım. Bu noktada tabi Büyükşehir olarak gerçekten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız Balıkesir'in tamamında çok ciddi bir çalışma yapıyor. Bakanımız Fakıbaba geldiğinde yaptığımız hizmetler anlattığımızda oda şaşırmıştı”şeklinde konuştu.

“Büyükşehir olarak Balıkesir kuzusunu yetiştirip çiftçilerimize dağıtacağız”

Öznesi Balıkesir olan her şeyle ilgileneceklerine dikkat çeken Başkan Kafaoğlu, “Balıkesir'de yaşayan insanların gelir seviyesini yükselteceksek öznesi Balıkesir olan her şeyle ilgileniyoruz. Özellikle tarım ve hayvancılık konusunda ciddi katkılarımız var. Burhaniye'de çiftçi eğitim merkezimiz var. Orada aromatik bitkiler konusunda çalışmalarımız var. Tarım il Müdürlüğümüzle beraber buzağı ölümleri azalsın diye kampanyamız oldu. Buzağı kulübeleri, aşılar dağıtıldı. Arıcılıkla ilgili polen altlıkları, arı kovanları dağıtıldı. Şimdi sıra coğrafi işareti alan Balıkesir kuzusunu üretmeye geldi. Bununla ilgili kararlar aldık, meclisten geçirdik yer tahsisi yaptık, damızlık üretme merkezi kuruyoruz. Büyükşehir olarak Balıkesir kuzusunu orada yetiştirip çiftçilerimize dağıtarak, Balıkesir'deki üretimi katma değeri arttırmak bu konuda güçlerimizi birleştiriyoruz. Balıkesir'de artık bütün sivil toplum örgütleri, odalar, borsalar, devlerin bütün kurum ve kuruluşları, artık tek yürek olarak hareket ediyor”dedi.

Balıkesir Tarım İl Müdürlü Lokman Gültekin, projeye dahil oldukları için mutlu olduklarını ve devlet olarak he zaman üreticinin yanında yer aldıklarını söyledi. Konuşmaların ardından coğrafi işaret alan Balıkesir kuzusu tespiti ve sürdürülebilirliği için hazırlanan protokol metni imzalandı.