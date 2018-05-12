Balıkesir Lisesi Kaymaklı Şenlikleri başladı

yılı kapsamında bu sene 68. kez gerçekleştirilen Kaymaklı Şenlikleri düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

yılı etkinlikleri Atatürk Anıtında başladı. Anıtta toplanan mezunlar Balıkesir Lisesi Bandosu eşliğinde okula kadar yürüdüler. Eski ve yeni mezunların buluştuğu etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Abdi Kahyaoğlu yaptığı konuşmada “Aşağı yukarı 4 sene evvel has bel kader bu göreve geldik. Hayatımda hiçbir işi yarım bırakmadım, dediğim her şeyi yaptım ve dik durdum. Bir Balıkesir Lisesi insanı, öğrencisi, talebesi nasıl dik durması gerekiyorsa öyle durdum. Balıkesir Lisesi’nin birçok yönü var. Balıkesir Lisesi’nin bir kısa dalga radyosu vardı. Avustralya’dan, Kore’den dinliyordu. Balıkesir Lisesi’nin kız bisiklet takımı, 26 kişiden oluşan eskrim takımı vardı. 60 sene evvel Balıkesir Lisesi Midilli Lisesi ile kardeş liseydi. 60 sene evvelki arkadaşlarımız Midilli Lisesi’ne gittiler, onlar buraya geldiler. Midilli’ye gittikleri zaman da bizim lisenin resimlerini gördüler. Ben bunu 2 sene evvel yapmak istedim. O günkü teknolojiyle bizim müdürümüz, yönetim Midilli Lisesi ile irtibat kuruyor. Ben 2 senedir bangır bangır bağırıyorum hala 2 senedir bizim yönetim Midilli Lisesi’nin telefon numarasını bulamadı. Araştırıyorlar, bulacaklardır. Düşünün 60 sene sonra, Balıkesir Lisesi’nin büyüklüğüne bakın”dedi.

Yapamayacağımız şey yok

Konuşmasında Çanakkale Savaşınada değinen Abdi Kahyaoğlu “Geriye dönüp baktığınız zaman bir Çanakkale olayımız var. 17 lise talebe yollamış, Türkiye’de ilk kez biz mizansen ettik. Ve şehitlerimizin isimleri yalnız bizde ve Galatasaray Lisesi’nde var. Anıt yalnız bizde var. Ve Fenerbahçe Kulübü bütün Türkiye’den yalnız bizi çağırdı. Ve evlatlarımız, öğrencilerimiz keşşaf bölüğü kıyafetleriyle gitti. 300’den fazla fotoğraf çekildi orada. Onlar Fenerbahçe Müzesi’nde Çanakkale Müzesi’nde bizim bir yerimi var, fotoğraflarımız var. Bu bile engellenmek istendi. Yapamayacağımız şey yok. Süratle geçen biz zaman var. Liseden 10, 20, 30, 40, 50, 60 yıllık mezunlar var. Hala gönül bağı ile bu okula bağlılar. Bizim farklılığımız ondandır. Bizim duruşumuzdaki hürriyet aşkı, savaşçılık, kavgacılık ruhumuzda, genimizde var. Bizim okulun merdivenlerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün merdivenleri var. Hangi okulda var? Hangi okulun mazisi bu kadar geniş? Bütün okullar gece yapıyor, pilav günü yapıyor, kebap günü yapıyor, fasulye günü yapıyor. Kortej yapan tek lise Balıkesir Lisesi’dir. Bizden başka kortej yapan yok”şeklinde konuştu.

Balıkesir Lisesi’nin gücü ortaya çıktı

Balıkesir Lisesi öğrencilerinin ve derneğinin kutsal olduğuna dikkat çeken Başkan Abdi Kahyaoğlu “Benim okulumun talebesi, derneği kutsaldır. Eğer herhangi bir zarar vermeye kalkan olursa ben bu derneğin başkanı olarak kaldığım sürece o bize kalkan elleri kırarım. Son olaylarda Balıkesir Lisesi’nin gücü ortaya çıktı. Bizim bir vakfımız var, Balıkesir Lisesi Vakfı. Vakıf kurmak çok zor bir olay. Bu derneği bir de başkanı var. Bu güzel insan vakfı, bizim derneğimizle bütünleştirdi. Bana göre efsane birisidir, her zaman yanımızdadır”dedi.

Vakıf işi gönül işi

Balıkesir Lisesi Vakfı eski başkanı Erhan Ortaköylü ise “Balıkesir Liseli olmak bir ayrıcalıktır. Balıkesir Lisesi’nde okumak bir ayrıcalıktır. Bunun bilinci içerisine bugün Başkanım Abdi Kahyaoğlu önderliğinde beraber olduk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Balıkesir Lisesi Vakfı uzun yıllardan beri var ancak vakıf işi gönül işi. Biz daha fazla vakit ayıramadık ve Abdi’ye rica ettik. Bunu dernekle aynı çatı altında birleşsin, daha fazla katkı yapsın düşüncesiyle sağ olsun dernek yöneticileri sahip çıktılar ve vakfı 15 gün önce Sezer kardeşime devrettik. Vakfa sahip çıkmak lazım. Kıt kaynaklarla birkaç öğrenciye burs vermeye çalıştık. İnşallah bunlar daha da artacaktır”şeklinde konuştu..

Başsağdıç Özcan Sadıç, Sadıçlar Arda Aygören, Tülay Oral, Nihat Dedeoğlu, Şebnem Duran kuşaklarını takarak sağdıç oldular. Gündüz etkinlikleri davetlilere Balıkesir Kaymaklısı ikram edilmesi ile sona erdi.