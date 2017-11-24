Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 14:45

Balıkesir Lisesi’nde şehit öğretmenler gözyaşlarıyla anıldı

Balıkesir Lisesi’nde, şehit müzik öğretmeni Aybüke Yalçın ve tüm şehit öğretmenler anısına gerçekleştirilen etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

Balıkesir Lisesi’nde şehit öğretmenler gözyaşlarıyla anıldı

24 Kasım 2017 14:45

Programda öğretmenlerin oynadığı harmandalı ve yine öğretmenlerin yarıştığı karaoke yarışması beğeni ile izlendi.


Balıkesir Lisesi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte sevinç ve gözyaşı yaşandı. Emekli öğretmenlere plaket takdiminin ardından salonda şehit müzik öğretmeni Aybüke Yalçın ve tüm şehit öğretmenlerin ismi okunduğunda öğrencilerden ’burada’ cevabı gelmesinin ardında bazı öğretmenler gözyaşlarına hakim olamadılar. Öğretmenlerden oluşan halk oyunu topluluğunun sergilediği harmandalı oyunu büyük bir beğeni ile izlenerek seyircilerden tam not aldı. Etkinliğin sonunda ise öğretmenler birbirinden güzel şarkılarla karaokede yarıştı. Etkinliği düzenleyen Balıkesir Lisesi Edebiyat Öğretmeni Yeşim Yüksel Kaya 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kültür ve Edebiyat Kulübü ile Müzik Kulübü’nün ortaklaşa bir program hazırladıklarını belirterek, “Devrim şehidi Kubilay’dan beri 152 öğretmenimiz şehit oldu. Geçen sene Haziran ayında karneler verildikten sonra Aybüke öğretmenin şehit haberi geldi, hepimizin ciğerini yaktı. Ekim 2016’da atanmıştı sosyal medya hesabında öğretmen oldum ben diye sevinçle belirtmişti. O heyecanı çok iyi anlıyorum ilk öğretmenliğe başladığımda ben de çok heyecanlanmış ve sevinmiştim. Ama maalesef ona sadece 8 ay yaptırdılar öğretmenliği, karnelerini öğrencilerine verdikten sonra şehit haberi geldi. Edremit’te yaşamıştı hemşehrimizdi. Eğer yaşasaydı bugün 13 aylık öğretmen olacaktı. Bugün bizim hazırladığımız programı belki o okulunda hazırlayacaktı. Şarkılar söyleyip şarkılar söyleyecekti ve en önemlisi öğretmenlik için yemin etmemişti. Balıkesir Lisesi öğretmenleri olarak onun anısını yaşatmak için bir şarkı yarışması düzenledik. Hepimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
17
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    17°C
  • Pazar
    Sisli
    14°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    14°C
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç