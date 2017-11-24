Balıkesir Lisesi’nde şehit öğretmenler gözyaşlarıyla anıldı

Programda öğretmenlerin oynadığı harmandalı ve yine öğretmenlerin yarıştığı karaoke yarışması beğeni ile izlendi.

Balıkesir Lisesi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte sevinç ve gözyaşı yaşandı. Emekli öğretmenlere plaket takdiminin ardından salonda şehit müzik öğretmeni Aybüke Yalçın ve tüm şehit öğretmenlerin ismi okunduğunda öğrencilerden ’burada’ cevabı gelmesinin ardında bazı öğretmenler gözyaşlarına hakim olamadılar. Öğretmenlerden oluşan halk oyunu topluluğunun sergilediği harmandalı oyunu büyük bir beğeni ile izlenerek seyircilerden tam not aldı. Etkinliğin sonunda ise öğretmenler birbirinden güzel şarkılarla karaokede yarıştı. Etkinliği düzenleyen Balıkesir Lisesi Edebiyat Öğretmeni Yeşim Yüksel Kaya 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kültür ve Edebiyat Kulübü ile Müzik Kulübü’nün ortaklaşa bir program hazırladıklarını belirterek, “Devrim şehidi Kubilay’dan beri 152 öğretmenimiz şehit oldu. Geçen sene Haziran ayında karneler verildikten sonra Aybüke öğretmenin şehit haberi geldi, hepimizin ciğerini yaktı. Ekim 2016’da atanmıştı sosyal medya hesabında öğretmen oldum ben diye sevinçle belirtmişti. O heyecanı çok iyi anlıyorum ilk öğretmenliğe başladığımda ben de çok heyecanlanmış ve sevinmiştim. Ama maalesef ona sadece 8 ay yaptırdılar öğretmenliği, karnelerini öğrencilerine verdikten sonra şehit haberi geldi. Edremit’te yaşamıştı hemşehrimizdi. Eğer yaşasaydı bugün 13 aylık öğretmen olacaktı. Bugün bizim hazırladığımız programı belki o okulunda hazırlayacaktı. Şarkılar söyleyip şarkılar söyleyecekti ve en önemlisi öğretmenlik için yemin etmemişti. Balıkesir Lisesi öğretmenleri olarak onun anısını yaşatmak için bir şarkı yarışması düzenledik. Hepimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun” dedi.