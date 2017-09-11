Balıkesir Lojistik Merkezi masaya yatırıldı

Balıkesir Sanayi Odası (BSO) tarafından düzenlenen toplantıda Balıkesir OSB Konteyner Gökköy Tren Lojistik Merkezi’nde gümrük açılması, konteyner, kuru yük, ihracat, ithalat taşımacılığının geliştirilmesi ve bölgenin lojistik ihtiyaçları hakkındaki konular tartışılarak masaya yatırıldığı toplantı liman ve gümrük temsilcilerinin ve lojistik firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur yaptı. Başkan Uğur Balıkesir Gökköy’de bulunan lojistik merkezinin yaklaşık 1,5 yıl önce tamamlandığını hatırlatarak, “Devletimiz yaklaşık 60 milyon TL değerinde bir yatırım tamamlandı ve şu anda yatırımcısının özel sektörün hizmetine sunmuş durumda. Biz de Lojistik Köyün aktif hale getirilmesiyle ilgili neler yapabiliriz? Çünkü devlet burayı yaptı gerisi artık özel sektörün. Sanayiciye buradan nasıl para kazandırabiliriz, rekabetçi bir dünyada yaşadığımız için nakliye fiyatları lojistik maliyetlerini ciddi anlamda etkilediği bir zamanda yaşıyoruz. Onun için nakliye fiyatları herkes için çok önemli. Hele hele ihracat yapmamız gereken bir dönemdeyiz, ihracatı artırma hedeflerimiz var. Bununla ilgili bizim lojistik firmalarından talebimiz oldu. Burada bir çalışma yapılmasını istedik çünkü burada bir yatırım yapılması gerekiyor. Serbest bölgeyle ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor bizim bu çağrımıza bazı lojistik firmaları cevap verdi. Onlardan bir tanesi Günaydın Nakliyat kendilerine teşekkür ediyoruz. Elini taşın altına koydu şu anda hiçbir şey yokken buraya gelip yatırım yapmak ve Balıkesir’in lojistiğini beraber ayağa kaldıralım diye bizlerle beraber oldular teşekkür ediyorum kendisine. Bu aynı zamanda sırf tren lojistiği değil, kamyon nakliyesinin önemli olduğu bir proje. Bu anlamda BAŞÖTKOP başkanımızla beraberiz. Diğer önce gelen nakliye firmalarıyla da beraberiz. Çünkü burada nakliyeci anlamında bakıldığında bir tren konteyner nakliye işleri azalacak değil. İşler daha da büyüyecek nakliyecilerin işleri daha da artacak. Amacımız bizim pastayı büyütmek. Burada bütün mesele sanayicinin maliyetlerini düşürmek, nakliyecinin lojistik işini büyütmek. En son olarak da burada bir gümrük talebimiz olacak inşallah. Gümrüğün açılması içinde burada bir hareket oluşması gerekiyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımıza biz başvurumuzu yaptık ama buradan bir hareket gelirse gümrük ile ilgili çalışmaların yapılabileceği söylendi. Bununla ilgili Eylül ayı sonunda bir konteynır ihracat seferberliği programımız olacak. Aynı gün belki 70-80 firmanın konteynır ihracatını aynı anda gerçekleştireceğiz. Ozaman da Balıkesir Lojistik köyün sesi daha çok duyulmuş olacak. Bu gün hep barber konuşacağız lojistik köyü nasıl canlandırırız, Balıkesir’in lojistik imkanlarını nasıl arttırırız bunu konuşmak için bir araya geldik” dedi.

"Bir sanayicinin üretiminin yüzde 27’sini lojistik kapsar"

Devlet Demiryolları 3.Bölge Müdürü Selim Koçbay ise, “Gökköy Lojistik Merkezimize ilk fikir olarak başladığımızda 2000’li yılların başıydı. Biz kurum olarak bugüne kadar yaklaşık 62 milyon TL 140 bin metrekare alanda lojistik merkezini kurduk. 2014’ün son aylarına doğru da açılışını yaptık. Şimdi demiryolları yeniden yapılandı. Kurumumuzun geçmişine baktığımızda sürekli kendi içinde kavrulan bir kurumdu. Bir sanayicinin üretiminin yüzde 27’sini lojistik kapsar. Bu lojistik miktarını ne kadar aşağıya çekebilirsek rekabet oranı da o kadar artar. Bunlardan biri Balray projesi. Şu anda Balıkesir Büyükşehir Belediye tarafından projelendiriliyor. Kent içindeki ulaşımı kolaylaştırmak ve organize sanayiye daha ucuz maliyetli ulaşmak için önemli bir proje. Büyükşehir Belediyesi’ne de bu projeyi desteklediği için teşekkür ediyorum. Bu demiryolu hızlı tren hattı ile birleştiğinde Çin’den İzmir Çandarlı limanına kadar veya İstanbul’a kadar hatta Marmaray’la Londra’ya kadar her türlü lojistiği yapacak hale gelecek. Balıkesir için bir avantajı Balıkesir’in Bandırma limanında tren feri limanını gerçekleştirdik. Bundan sonra Balıkesir’den herhangi yükü tren feriyle hiç trenin üzerinden indirmeden Tekirdağ’a limanına getirerek buradan Avrupa’nın istenilen noktasına götürecek hale geldik. Bunu da sanayici değerlendirirse kendileri için avantaj olur” şeklinde konuştu.

DDY Taşımacılık A.Ş. Bölge Müdürü Müslüm Yurdakul da, “Yepyeni bir konumla yepyeni bir pozisyonla sizlerin karşısındayız. Bugün itibariyle baktığımızda Türkiye’deki üretim hacmi her geçen gün artıyor. Bugün 300-350 milyar dolar civarında gerçekleşecek ihracatımızın 2023 yılında 500 milyar dolar civarında olacağını Hükümetimiz belirtiyor ve hedef de o. Ancak şu anda 600 milyon ton olan Türkiye içerisindeki lojistik operasyonların ihracat bir misli arttığında lojistik faaliyetler de bir misli artmak zorunda kalacaktır. Bu da şunu getiriyor; şu anda 600 milyon ton taşıma potansiyelimiz bir milyar 200 milyon tona çıkacaktır. 2023 yılında. Belki de daha fazla. Bu operasyonu yapabilmek, organizasyonu yapabilmek sadece karayollarına bırakılacak kadar küçük bir olay değil. Bunu gören Hükümetimiz 2003 yılından bu yana demiryollarına 33 milyar dolar para harcayarak karayollarının üzerindeki yükün bir kısmını demiryollarına almak suretiyle ihracat ve ithalatta yurt içerisindeki lojistik faaliyetlerde tıkanmanın önüne geçmeye çalışmaktadır. Bu yatırımlar bu çaba ve demiryollarının yeniden yapılanması da bu amaca yönelik olarak yürütülmekte” dedi.