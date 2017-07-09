Balıkesir MHP’de yeni başkan Suat Par

Önceki yönetimde Başkan Yardımcısı olan Suat Par oy çokluğu ile yeni il başkanı seçildi.

MHP Olağan Genel Kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Başkan Adaylarının divan için verdiği önerge üyelerin oyları ile kabul edildi. Divan Başkanlığına MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal seçildi.Divan üyeleri Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, Bandırma MHP İlçe Başkanı Yurttaş Bakkal ve Av. Hakan Mestçi divana üye olarak seçildi.

"İl Başkan adayı Dereli’nin partiye üye olmadığı meydana çıktı"

Balıkesir İl Başkanında seçileceği Genel kurul toplantısına katılımının yüksek olduğu görülürken il başkanılığı için Suat Par ve Ozan Dereli aday olarak liste verdiler. Başkan Adayı Ozan Dereli’nin listesinde bulunan bazı üyeler divana dilekçe vererek iradeleri dışında listede isimleri olduğunu belirtince Divan Başkanı Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Ozan Dereli’ye yeni liste hazırlaması yönünde süre verdi. Dereli’nin listesinde üye olmayan kişilerin olduğu yönünde itiraz gelince Ozan Dereli adaylıktan çekildi.

"Türkiye Cumhuriyetinin varlığı MHP’ye bağlıdır"

Olağan Genel Kurulda eski MHP Balıkesir il başkanı Nuri Argun Atıcı’da başkanlığı döneminde yaptığı çalışmaları anlatarak, "Ülkücü camianın Lider Devlet Bahçeli’nin saflarında toplanması gerektiğini belirterek, Ülkücüler ne sağcı ne de solcu. Ülkücüler milliyetçidirler. Bu hareketin sürekliliği varlığı devamı Türk Milletinin varlığı ile aynı parelelliktedir. Bu açıdan şehitlerimizin, gazilerin bize yüklediği misyonu biliyoruz. Türkiye Cumhuriyet’inin varlığı MHP’ya bağlı olduğunu unutmayın. Bu Bayrak bugün yeni kadro ile devam edecek ve İl Başkanı adayım Başkan Yardımcım Suat Par’dır" şeklinde konuştu.

Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, "Hedefimiz Balıkesir’de Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 20 ilçede 3 Hilal’li bayrağımızı dikmektir. Alparslan Türkeş başta olmak üzere şehirlerimizi rahmet ile anıyorum" dedi.

Yapılan seçimler sonrasında Suat Par başkanlığındaki MHP Balıkesir İl Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

İl Başkanı: Suat Par

“Yönetim Kurulu Asil: Suat Par, Süleyman Pehlivan, Nevzat Özcan, Muammer Özel, Sedat Zerengil, Hasan Dangaz, Aziz Telkıran, Ayhan Arabacı, Haktan Elaldı, Mustafa Ediz Ünlütürk, Muzaffer Gökkaya, Hasan Nergiz, Yusuf Özpak, Mehmet Uşal, İsa Balaban, Birol Uzunca, Osman Üren, Göktuğ Şeremetli, Çağrı Sandıkçı, Mehmet Güngören, Ercan Özkaya, Cavit Kara, Süleyman Özdemir, Turgay Karaç, Ömer Uçar.