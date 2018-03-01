Balıkesir MHP’den Bahçeli’ye destek

olağan büyük kongresinde Devlet Bahçeli’nin yanında olduklarını ve destekleyeceklerini açıkladı.

MHP Balıkesir İl Başkanı Suat Par, 18 Mart tarihinde yapılacak olan 12. Olağan Büyük Kongrede Balıkesir MHP teşkilatlarının, kongrede liderleri Bahçeli’nin yanında olacaklarını açıkladı. Bir basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı Suat Par, gelinen süreci özetleyerek, “21 Mart 2015 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin 11’nci Büyük Kurultayı gerçekleşti. Bu süreçten sonra 7 Haziran 2015’te genel seçimler yapıldı, akabinde 1 Kasım’da da genel seçimler tekrarlandı. Bu süre zarfında küresel güçler ve yerli işbirlikleri tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde oynanan bir takım oyunların gölgesi olarak değerlendirdiğimiz; Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde de bünyeyi rahatsız edici, yetkisizleştirmek adına bir takım çalışmalar içerisinde bulunuldu. Fakat liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin üstün gayretleri, çalışması ve öngörüleriyle Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde oynanan oyunların bozulduğu inancındayız” dedi.

“MHP’nin baraj sorunu yok”

Par açıklamalarının devamında, “Liderimizin ifadesiyle 16 Nisan referandumunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde hükümet etme sisteminin yeterli oy sayısı 50+1 olarak belirlenmiştir. Halen daha barajın düşmesi, barajın yükselmesi, baraj konusundaki durumlarla alakalı saçma sapan açıklamalar yapılmaktadır. Hepimizin yakından takip ettiği gibi liderimiz ‘baraj düşsün yüzde 5 olsun’ dediğinde Türkiye ayağa kalktı. Efendim ‘Milliyetçi Hareket Partisi’nin baraj problemi var, bunun için barajın düşmesini istiyor’ ifadeleri kullanıldı, açık oturumlar yapıldı, çeşitli yerlerde değerlendirildi. Bunun akabinde liderimiz yine bir basın toplantısında 50+1’i anlattıktan sonra ‘barajın yüzde 12 olmasını istiyoruz, buyurun tartışın’ dedi, kimse tartışmadı. Böyle bir süreçten geçtik” şeklinde konuştu.

“Balıkesir’de bin 100 kişi MHP’ye katıldı”

MHP İl Başkanı Par, MHP’nin üye sayılarını arttırdığını ve şubat ayında bin 100 kişiyi partiye üye yaptıklarını belirterek, TSK’ın Suriye’de gerçekleştirdiği Afrin operasyonunu değerlendirdi. Par, “Şu anda askerimiz Suriye içerisinde bulunan Afrin Bölgesi’nde ülkemize karşı organize edilmiş, PKK, PYD, DEAŞ’lı teröristlerin yuvalandığı ve ülkemize saldırı düzenlediği bölgede operasyon yapmakta. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak 15 Şubat’ta ilçelerimizin da dahil olduğu kan verme programı düzenledik. İl binamızda Ülkü Ocaklarımızın da katkısıyla kan verildi. Diğer ilçelerimiz de gezici kan araçlarının katılımıyla ilçelerde kan verme programlarına katkı sağladılar. 16 Şubat’ta Balıkesir merkez Paşa Camii’nde Afrin operasyonuyla alakalı 10 tane kurban kestik ve lokma hayrı düzenledik. Bunun akabinde 18 Şubat’ta Afrin Şehitlerimiz adına mevlid-i şerif düzenledik ve Balıkesir’de partimize katılım sağlayan bin 100 üyemizin katılım programını düzenledik" dedi.

“Balıkesir olarak liderimizin yanındayız”

Başkan Par, 18 Mart olağan büyük kurultayda Balıkesir teşkilatları olarak, Liderimiz Dr. Bahçeli’yi destekleyeceklerini belirterek, “18 Mart’ta yapılacak Büyük Kongrede tekrar aday olduğunu beyan etmiştir. Bu vesileyle biz de bugün Balıkesir il teşkilatı olarak burada basın toplantısıyla Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’ye desteğimizi beyan etmek üzere buradayız. 20 ilçe teşkilatımız, 23 Balıkesir Üst Kurul Delegemiz, Kadın Kolları Kurulumuz, Ülkü Ocaklarımız ve Balıkesir’in tek belediye başkanımız Osman Kılıç ile birlikte Balıkesir teşkilatları olarak; tamamen teşkilatımızın bütünüyle birlikte Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin emrinde ve yanında olduğumuzu beyan ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kılıç: “Balya halkı Mehmetçiğimizin yanında”

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç da, "’Analardan Aslanlara’ isimli kampanya düzenledik. Kampanyada toplanan malzemeleri Kilis Jandarma Alay Komutanı Hemşehrimiz Hakan Albay’a teslim ettik. Hem Gaziantep, hem Kilis, hem de yöre halkı dimdik ayakta. Askerimizin moral ve motivasyonu yerinde. Sizlerin selamını götürdük, Balıkesir’in selam ve dualarını götürdük. Onların da size selamını getirdik. Allah nasip ederse de bu Cuma Balya’nın 46 mahallesinde bütün camilerimize şehidimize, şühedamıza ve Mehmetçiklerimize dua okutacağız” şeklinde konuştu.

Düzenlenen toplantı sonunda 20 MHP ilçe başkanına, Ülkü Ocakları Başkanı Halil Görmen, MHP Kadın Kolları Başkanı Sevgi Dudu Dereli ve Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç’a MHP İl Başkanı Suat Par tarafından Teşekkür Belgesi takdimi yapıldı.