İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir milletvekiline 2. önemli görev

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, AK Parti MKYK’dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevine de getirildi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, AK Parti MKYK'dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevine de getirildi.


Milletvekili Subaşı, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı ile görevlendirilmiş bulunuyorum. Bu vesile ile tebrik eden dostlarıma gönüldaşlarıma teşekkür ediyorum. Sevgili dostlarımdan, üzerimizdeki sorumluluğu layığı ile yapabilmem için manevi destek ve dualarını talep ediyorum” diye konuştu.


Hayati Yazıcı başkanlığındaki kurulda Balıkesir milletvekili Yavuz Subaşı'nın dışında yer alan isimler şöyle:


“Yılmaz Tunç (Bartın Milletvekili), Orhan Atalay (Ardahan Milletvekili) Fetani Battal (Bayburt Milletvekili), Muhammed Fatih Toprak (Adıyaman Milletvekili), Ömer serdar (Elazığ Milletvekili), Mehmet Tunçak ( Bursa Eski İl Başkanı) ve Zeynep Alkış (Mardin Kadın Kolları Eski Başkanı).


Karar AK Parti Balıkesir'de büyük memnunlukla karşılandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.