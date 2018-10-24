Balıkesir milletvekilleri Başkan Avcı'yı tebrik etti

Altıeylül Belediyesi'nin kurulduğu günden bu yana verilen hizmetlerin, yapılan, yapımı devam eden ve yapılacak olan projeler hakkında Başkan Avcı tarafından sunum yapıldı. 2014 Yerel Seçimleri ile hizmete başlayan Altıeylül Belediyesi'nin yapmış olduğu projeler ve hizmetler Balıkesir AK Parti milletvekillerinin büyük beğenisini kazandı.

Altıeylül Belediyesi Kurucu Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atanmasının ardından Altıeylül Belediye Başkanı olarak göreve gelen Hasan Avcı, sosyal belediyecilik kapsamında hizmet veren Sosyal Yardım Projesi olan Altıeylül Gelişim Merkezi ALGEM'in üzerinde önemle dururken; Plevne mahallesinde ilkinin yapımı başlayan Millet Kıraathanesi, 2. Gündoğan Mahallesinde temeli atılan ikinci ALGEM Binası, Plevne Mahallesinde yapımı başlayan Kapalı Pazar Yeri ve yine Bahçelievler Mahallesi Assuva Park civarında yapılması düşünülen spor kompleksi hakkında bilgi verdi. Kardeş Belediyecilik konusunda, “Gönül coğrafyamıza hitap etmemiz lazım, o bölgelerden kendimize kardeş belediye bulmamız lazım” diyen Başkan Hasan Avcı önümüzdeki günlerde kardeş şehir talebi ile Kırgızistan'dan bir ekip beklediklerini söyledi. Başkan Avcı, seçim dönemine girildiği için bu kararı gelecek dönemdeki ekibe bırakmayı uygun görürken, Milletvekili Yavuz Subaşı da ‘Bu ekip olduğu gibi devam edecek. Emekli olup bir yere gidiyormuş gibi bir haliniz var. Bir yere gitmek yok' şeklinde yorumuyla Başkan Avcı ve ekibine moral ve destek verdi.

Yapılan sunumların ardından görüşlerini belirten Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir “İş yerim Altıeylül'de ve evim Karesi'de. Özellikle sosyal belediyecilik ve hizmet belediyeciliği adına çok güzel işler yapıldı. Altıeylül bu konuda örnek belediyelerden. Altıeylül gün geçtikçe modernleşti. Şehirleşme bu tarafakaydığı ve yüksek oranda şehirleşme olduğu için işiniz oldukça artı. Ve fakat siz bu gelişmeye ayak uydurdunuz, kırsaldaki mahallelerde de bu gelişmeyle paralel çok başarılı bir belediyecilik sergilendi. Son bir yıl içinde gerek siz, gerek Zekai Başkanın döneminde her türlü emeğiniz için teşekkür ediyorum. Ben de her zaman emrinize amadeyim” dedi.

Aynı zamanda MKYK Üyesi olan Milletvekili Yavuz Subaşı da öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptığını dile getirdi. Subaşı toplantıda şunları söyledi:

“Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 3,5 yılda 1,5 milyon m2 kilit parke taşı döşerken siz Alteylül Belediyesi olarak sadece Zekai Bey'in döneminde 1 milyon m2 taş döşediniz. Halen de merkez ve kırsal mahallelerde kilit parke döşeme işleminiz devam ediyor. Başarılarınızdan dolayı sizi ve ekibinizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Karşılıklı soru cevap şeklinde gerçekleşen toplantıda Milletvekili Mustafa Canbey kırsal mahallelerden gelen konteynır taleplerinin azaldığının altını çizdi. Canbey gönül belediyeciliğine dikkat çekerken, “Sosyal Belediyecilik kapsamında rakamları gördüğümde dikkatimi çeken bir şey oldu. Sosyal yardım rakamlarında artış olduğunu gördüm. O alan önemli, çünkü bizim topluma ulaşma ve insanların gönlünü kazanma, gönül belediyeciliği ancak o şekilde oluyor.Siz yeter ki inanarak çalışın, projelerinizi, alt yapıyı oluşturun, AB Kalkınma programları çerçevesinde inanılmaz rakamlarda destek çıkıyor. Çalışmalarınızı tebrik ediyorum” dedi.

Sedefne'de yapılan bilgilendirme toplantısına; Balıkesir AK Parti milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir ve Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Belediyesi Başkan Yardımcıları Ahmet Özen, Fikrettin Kocaman ve Osman Ödemiş ve Birim Müdürleri katıldı.