Balıkesir milletvekillerinden Kurtdere güreşlerine destek

10-11-12 Ağustos’ta Balıkesir Kurtdere Mahallesi’nde Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına 59’uncusu düzenlenecek olan Kurtdereli Güreşleri öncesinde AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Mutlu Aydemir, Ankara’da Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzeri, devlet erkanını kırmızı dipli mumla davet etti.

Kurtdereli Güreşleri’ne sahip çıkarak sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla halkı güreşlere davet eden AK Parti Balıkesir Milletvekilleri, Ankara-Balıkesir arasında birlik beraberliği üst seviyede tutuyor, Balıkesir’in tanıtımı için fedakarca çalışıyor.

Kurtdereli Güreşleri’ne davet için Ankara’ya giden Balıkesir heyetini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ağırlayan AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Mutlu Aydemir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ederek Balıkesir’in önemli bir değeri olan Geleneksel Kurtdereli Güreşleri’ne davet etti.

Ziyaretlerin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da kırmızı dipli mumla davet ve Kurtdereli görsellerini sosyal medya takipçileriyle paylaşarak, halkı güreşlere davet eden AK Parti Balıkesir Milletvekilleri, Ankara-Balıkesir hattında da beraber hareket ederek, dikkatleri üzerilerine çekiyorlar.