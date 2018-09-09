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Balıkesir Milli Eğitim yeni eğitim dönemine hazır

Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız yeni öğretim yılı öncesi mesleki çalışmaları ve yeni öğretim yılı hazırlıklarını okullarda yerinde inceliyor


Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız "2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı öncesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda öğretmenlerle bir araya geldi.


2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Mesleki Çalışmalar Programı kapsamında öğretmenlerle bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Mesleki çalışmalar kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy orta okulumuzun siz değerli öğretmenleriyle bir arada olduğum için mutluyum. Öncelikle yeni eğitim-öğretim yılında her şeyin gönlünüzce olması dileklerimle 2018-2019 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün burada iki okul birlikteyiz. İnşallah bu güzel birlikteliği hep devam ettiririz ve bu güzel birliktelik şehrimizin ruhunu da yansır. Biz büyük bir aileyiz Böyle kalabalık bir grup içerisinde elbette farklılıklarımız olacaktır; ama hepimizin ortak bir noktası var: o da eğitim ve öğrencilerimiz. Yüreğimizdeki heyecanı çocuklarımızın yüreklerindeki heyecanla birleştirerek birlikte çok daha güzel yarınlara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.


Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Nihat Gürgen tarafından öğretmenler adına Müdür Yıldız’a çiçek verdi.

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