Balıkesir Milli Eğitim’den büyük başarı

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik’ ödülleri proje yarışmasında ödül almaya hak kazanan 62 proje arasında Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü 3 proje ile ödüllendirildi. Türkiye genelinde ödül almaya hak kazanan 62 projeden, 3 tanesi Balıkesir’e ödül getirdi.

“Eğitimde niteliği geliştirme ve izleme” projesi, Gaziosmanpaşa İlkokulu tarafından hazırlanan Eğitim Öğretime Erişim ve Yönlendirme kategorisinde “Mutlu çocuklar sağlıklı yarınlar” projesi, Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından hazırlanan Eğitim Öğretime Erişim ve Yönlendirme kategorisinde “Müziğin etkisini seyredelim" projesi ödül almaya hak kazandı. Kepsut ilçesi 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından hazırlanan “Müziğin Etkisini Seyredelim” projesi aynı zamanda Bakanlık Ödülü almaya hak kazandı.