Balıkesir Milli Eğitimin büyük başarısı

sü Oldu.

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü hazırladığı ERASMUS ve Mesleki eğitim projeleri ile büyük başarı sağlayarak Türkiye 4.’sü Oldu. Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı raporda Balıkesir, İstanbul, Ankara ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüklerinin ardından 20 proje ile Türkiye 4.sü Olmayı başardı.

Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yoıldız yayınladığı mesajda başarıda emeği geçen okul ve öğretmenleri kutladı. Müdür Yıldız, “ERASMUS+ Programı "Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği (KA102)" projelerinde kabul edilen proje sayısında 20 proje ile Türkiye dördüncüsü olduk. Bu büyük başarıdaki katkıları nedeniyle mesleki ve teknik Anadolu liselerimizin kıymetli idareci ve öğretmenlerine teşekkürü bir borç biliyorum” şeklinde kutladı.