Balıkesir okul öncesi öğretimde Türkiye 7’si oldu

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre Balıkesir ili okul öncesi okullaşma oranında Türkiye 7’si oldu. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce yayınlanan verilere göre Balıkesir’de 2015 yılında Yüzde 66 olan okul öncesi okullaşma oranı, 2016 yılında yüzde 68.4’e, 2017 yılında yüzde 71,6 ve 2018 yılında yüzde 86.1’e yükseldi. Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, “Onuncu Kalkınma Planı, MEB Stratejik Planı ve Orta Vadeli Program çerçevesinde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, her çocuğun en az bir yıl bu eğitim kademesinden faydalanması bakanlığımızın öncelikli eğitim politikaları arasında yer almakta. Bizler de bu hedef doğrultusunda Valimiz Ersin Yazıcı himayelerinde arkadaşlarımızla birlikte büyük çalışmalar yürüttük ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılında okul öncesi okullaşma oranını bir önceki yıla göre yüzde 20,4’lük bir artışla yüzde 86,1’e, okula kayıtlı çocuk sayısını ise yine bir önceki yıla göre yaklaşık 3 bin çocuk artışıyla yüzde 21.97’ye ulaştırdık. Balıkesir’i 4-5 Yaş Okullaşma oranında Türkiye ortalamasının yüzde 15.32 üstüne ve 5 Yaş okullaşma oranında ise Türkiye ortalamasının yüzde 19.26 puan üzerine çıkardık" dedi.