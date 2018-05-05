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05 Mayıs 2018 15:03

Balıkesir Orman Bölge Yangın sezonuna hazır

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı 2018 yılı orman yangını sezonu öncesi görevli personele yönelik olarak düzenlenen eğitimlerin tamamlandığını ifade ederek “Önce can, sonra mal emniyeti başta olmak üzere orman yangınlarını söndürmeye 7 gün 24 saat hazırız"dedi.

Balıkesir Orman Bölge Yangın sezonuna hazır

05 Mayıs 2018 15:03


Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü orman yangını sezonu öncesi görevli personele yönelik eğitim çalışmalarını tamamladı. İşletme müdürleri, işletme müdür yardımcıları, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ile orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde çalışan işçilerin katıldığı eğitimlerde önce Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Osman Onat tarafından orman yangınlarının çıkış sebepleri ile faillerinin bulunması amacıyla yangın alanında yapılacak çalışmalar hakkında teorik eğitim verilerek daha sonra Makine Mühendisi Arif Terzioğlu tarafından arazöz, su ikmal aracı ve ilk müdahale araçlarından oluşan yangın söndürme araçlarının ve üzerindeki su pompalarının teknik özellikleri, kullanma şekilleri ve orman yangınlarına müdahale şekilleri konusunda tatbiki ve uygulamalı eğitim verildi. Ayrıca yangın esnasında ekiplerin uymaları gereken güvenlik önlemleri ile kişisel koruyucu donanımlarını hangi durumlarda nasıl kullanacakları ve tehlikelere karşı kendilerini nasıl koruyacakları hususlarında pratik bilgiler sunuldu. Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı kurum olarak 2018 yılı orman yangını sezonu öncesi tüm ekipman ve eğitim hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ederek “Önce can, sonra mal emniyeti başta olmak üzere orman yangınlarını söndürmeye 7 gün 24 saat hazırız”dedi.”




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