Balıkesir otogarında yoğunluk sürüyor

Kurban bayramı tatilinin son günü Balıkesir otogarında yolcular bilet bulmakta zorlanıyor.

Balıkesir şehirlerarası otobüs terminalinde yolcu yoğunluğu devam ediyor. Bayram tatilinin son günü olması nedeni ile trafik yoğunluğu yaşanan şehirlerarası otoyollarda bulunan otobüsler terminale tehirli olarak gelmesi yolcular ile otobüs firmaları arasında gerginliğe yol açıyor. Firmalar otobüsleri geç kalmasını trafik yoğunluğundan olduğunu yolculara beyan ediyor. Otogarda otobüs bekleyen yolculardan Hakan Çokomay, bilet bulmakta zorlandığını belirterek, “Ankara’ya gidiyorum. Bilet aradım ama ek seferlerden yer bulabildim. İlgililer biraz daha ihtimam göstermelerini rica ediyorum” dedi.

Başka bir yolcuda bayram dolayısıyla direk olarak Eskişehir’e kadar bilet bulamadığını ve Bursa’ya kadar bilet bulduğunu ve oradan aktarmalı olarak Eskişehir’e devam edeceğini belirtti. Biletlerini firmaların internet sayfasından aldığını söyledi.

Otobüs Firması yetkilisi Reis Canpolat yolculara bilet bulmakta zorlandıklarını belirterek, “Şimdi bayramın son günü tatili bitiriyoruz çok şükür. Yoğunluk çok hat safhada devam ediyor. Araç bulmakta zorlanıyoruz. Araçlarda yer sıkıntımız çok fazla. İlave seferle yapıyoruz ama yolcu yoğunluğu sebebi ile vatandaşlar fazla beklemesin diye araçlarımız var, dön yapıyor. Tabi tatilden dönenler var. Yollar çok kalabalık. Onun için şoförlerimize söylüyoruz sınırlarınız zorlamayın. Geç kalacağız diye zorlamayın. Biraz geç gelin ama yolcularımıza geç kalmanızı izah ederiz. Gördüğünüz gibi hala yoğunluk devam ediyor: Sabah 8’den beri yoğun şekilde devam ediyoruz. Yolcularımıza bugün bilet bulmakta zorlanıyoruz. Ama yarından itibaren yoğunluk azalır. En uzak bilet sattığımız il Siirt şuanda bir yolcu gelse bilet bulamayız. Ama vatandaşa yardımcı olmak için yakın illere bilet keserek vatandaşın sıkıntısını geçiyoruz" şeklinde konuştu.