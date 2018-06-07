Balıkesir plajlarına 5 mavi bayrak

Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından düzenlene program kapsamında; kısa adı TÜRÇEV olan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda deniz suyunun temizliği, donanım ve hizmetler, çevre yönetimi ve çevre eğitimi konularında Mavi Bayrak kriterlerine göstermiş olduğu uygunluk gibi şartları yerine getiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bu yıl 5 Mavi Bayrak birden verildi.

Bu kapsamda Sarımsaklı Halk Plajı’nda düzenlenen törende; Sarımsaklı, Ören-Öğretmenler Sitesi, Erdek ve 2 adette Altınoluk olmak üzere 5 mavi bayrak TÜRÇEV Kuzey Ege Mavi Bayrak Koordinatörü Doğan Karataş tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na teslim edildi.

Mavi Bayrağın Sarımsaklı Halk Plajına çekilmesi için düzenlenen törende; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Çevre ve Şehircilik Balıkesir İl Müdürü Sadullah Özel, Ak Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kıtay, TÜRÇEV Kuzey Ege Mavi Bayrak Koordinatörü Doğan Karataş, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve vatandaşlar hazır bulundu.

Törende konuşan TÜRÇEV Kuzey Ege Mavi Bayrak Koordinatörü Doğan Karataş Türkiye’de turizm alanında en önemli etiketlerden birinin Mavi Bayrak olduğunu vurguladı. 1993 yılından bu yana Türkiye’de Mavi Bayrak ile ilgili çalışmaları TÜRÇEV’in yürüttüğünü hatırlatan Karataş, “Mavi bayrak demek sadece denizin temizliği demek değildir. Mavi Bayrak demek; güvenli temiz ve sağlıklı bir çevre demektir. Mavi bayrak kapsamında bizim çok istediğimiz bir konu var. Elbetteki denizimizin, kumumuzun ve plajımızın temiz tutulmasını istiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Ama mavi bayrak sertifikasını almaya hak kazanan belediyelerden de çevre eğitim etkinlikleri yapmalarını istiyoruz. Çünkü çocuklarımız geleceğimiz olacaklardır. Bu yüzden de çocuklarımıza yönelik bu tür çalışmalar son derece önemlidir. Mavi Bayrak uluslar arası bir ödüldür” dedi.

Türkiye’nin 2018 yılı itibariyle 459 mavi bayrak ile dünyada 3. sırada olduğunu kaydeden Karataş, “Balıkesir ise 23 adet mavi bayrak ile temsil ediliyor. Ayvalık’ta ise 8 mavi bayrak bulunuyor. Bizim için en önemli aşama ise mavi bayrak çalışmalarımıza Büyükşehir Belediyesi’nin de dahil olmasıdır. Biz 3 yıldan bu yana Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız çalışmaların ardından geçen yıl 4 olan mavi bayrak sayısını bu yıl 5’e çıkardık. Böylelikle de beşi bir yerdeyi de tamamlamış olduk” ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Zekai Kafaoğlu da, Balıkesir’de turizm denildiğinde akla Ayvalık’ın geldiğini vurgulayarak, “Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda olan tüm sağlık ve çevre standartlarını taşıyan nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslar arası bir çevre ödülü olan mavi bayraklı plaj sayısı büyükşehirin sorumluluğunda olan plajlarda bu yıl 5’e yükseldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Koordinasyonunda 5-11 Haziran Dünya Çevre Haftası çerçevesinde TÜRÇEV Sorumlusu bürokratlarımız, çevre gönüllüleri, öğrenciler ve vatandaşlarımızla mavi bayrağımızı göndere çekerek kıyı ve sahillerimizde temizlik çalışmalarını açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz” dedi.

Turizmden hak edilen geliri elde edebilmek için çevrenin ve denizin temiz olması gerekli olduğuna işaret eden Kafaoğlu, “Biz de; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak istiyoruz ki; plajların disiplinli, kurallı, kaideli düzenlemeler yapalım vatandaşlarımızda bu kriterlere uysun ve çevremizi temiz tutalım. Ayvalık bizim için çok önemli. Ayvalık, dünya markası bir ilçemiz. Biz Ayvalık’ı hak ettiği noktaya getirebilmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz” dedi.

Mavi Bayrağı Sarımsaklı Plajı’nın gönderine çekti

Konuşmaların ardından TÜRÇEV Kuzey Ege Mavi Bayrak Koordinatörü Doğan Karataş, mavi bayrak ile ilgili belgeleri Zekai Kafaoğlu’na teslim etti. Törende, Sarımsaklı’da faaliyet gösteren yıldızlı 5 otel ile 1 siteye de teşekkür belgeleri verilmesinin ardından Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan ve törende bulunanların huzurunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu mavi bayrağı Sarımsaklı Halk Plajının gönderine çekti.

Etkinliğin ardından öğrencilerle birlikte Ayvalık Sarımsaklı Plajında çöp toplama etkinliği ve akabinde de uçurtma şenliği gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu uçurtma şenliğinde adeta çocukluğuna dönmüş gibi heyecanlı olması dikkatlerden kaçmadı.