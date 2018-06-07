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07 Haziran 2018 10:53

Balıkesir polisi aranan 9 kişiyi yakaladı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı polis ekipleri tarafından tüm ilde eş zamanlı olarak "Huzurlu Parklar Uygulaması" yapıldı.

Balıkesir polisi aranan 9 kişiyi yakaladı

07 Haziran 2018 10:53

Uygulama esnasında çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.


Balıkesir il genelinde gerçekleşen uygulamada polis ekipleri parklarda bulunan vatandaşlara GBT uygulaması yaptı. Balıkesir genelinde eş zamanlı gerçekleşen uygulamaya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ile Mücadele, Uyuşturucu ile Mücadele, Çocuk Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 80 ekip ve 245 polis memuru ile il genelinde 93 parkta yapıldı. Yapılan Huzurlu Parklar operasyonunda, bin 262 kişiye GBT uygulaması yapıldı. Polis ekipleri kontroller sırasında 75 aracı sorguladı. Denetlemelerde çeşitli suçlardan 9 aranan şahıs yakalandı.




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