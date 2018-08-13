Balıkesir polisinden ‘Duman 5’ operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yurt genelinde eş zamanlı olarak ’Duman 5’ operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda çok sayıda elektronik sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi. Operasyonda 18 bin 140 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 6 milyon 910 bin adet boş makaron, 76 bin 875 gram nargile tütünü, 4 adet elektronik sigara, 271 adet elektronik sigara likidi, bin 137,5 gram pipo tütünü, 445 kilo kıyılmış tütün, 34 adet sigara sarma makinesi, 105 adet sigara ağızlığı, 8,5 kilo nargile kömürü ele geçirildi. Ayrıca bir iş yerinin TAPDK belgesi olmadığı için, Tarım İl Müdürlüğünce 10 bin 515 TL ve Maliye tarafından özel usulsüzlük cezası olarak 7 bin 761 TL ceza uygulandı.