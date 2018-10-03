Balıkesir Psikiyatri Derneği: "Doktor Fikret Hacıosman'a yapılan saldırıyı kınıyoruz"

İstanbul'de çalıştığı hastanede hastası tarafından öldürülen Dr. Fikret Hacıosman için Balıkesir Psikiyatri Derneği kınama mesajı yayınladı.

İstanbul Bahçelievler'de özel bir hastanede görevli psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın, çalıştığı hastanede hastası tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi üzerine Türkiye Psikiyatri Derneği Balıkesir Şubesi kınama mesajı yayınladı.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Başkanı ve Türkiye Psikiyatri Derneği Balıkesir Şube Başkanı Tunay Karlıdere mesajında, “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet giderek artan sıklık ve yoğunlukta devam etmektedir. Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, 2 Ekim 2018 tarihinde, İstanbul'da çalıştığı hastanede silahlı saldırı sonucu kafasından ağır yaralanmış ve maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Şiddetin savunulabilir bir yanı olamaz. Sağlık çalışanları başta olmak üzere her canlıya yönelik şiddet ve saldırıyı, buna ortam yaratanları, faillerini, onaylayanlarını ve önlem almayanları kınıyoruz. Sağlık destek sunumu zarar görsek de devam etmek durumundadır. Bizim yerimizi alacak sağlık çalışanlarını yetiştirmeye de devam edeceğiz. Bizler gibi bizden sonra gelecekler de sizlerin arasından yetişecek. Dileğimiz odur ki; kendinize yapılmasını istemediklerinizi başkalarına yapmayınız, size derman olmaya çalışanlara zarar vermeyiniz ve şiddete yönelenlere destek olmayınız” ifadelerine yer verdi.