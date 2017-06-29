Balıkesir sahilleri Büyükşehir ile modernleşiyor

Birleşimi yapıldı. Birleşime katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, sahillerde yapılan düzenleme çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Büyükşehir’in çalışmaları ile Balıkesir’de 22 plajın mavi bayrak kazandığını söyleyen Başkan Uğur, “Sahillerimiz modern ülkelerde olduğu gibi düzenli, kurallı, kaideli olsun istiyoruz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı 3. Birleşimi Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ekrem Pehlivan’ın başkanlığında yapıldı. Yoklama ve açılışın ardından bir önceki toplantı tutanak özetinin meclis onayına sunulduğu toplantıda meclis gündeminde yer alan maddeler görüşüldü. Mecliste ayrıca gündeme sunulan maddeler komisyonlara havale edilirken, komisyondan gelen evraklar da görüşüldü.

Meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi’nin sahiller ve plajlarda yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, meclis üyelerini bilgilendirdi.

Sahiller modernleşiyor

Balıkesir’in 3 yıldır Büyükşehir olduğunu söyleyen Başkan Uğur, Balıkesir’in sahillerindeki düzensizlikleri gidermeye çalıştıklarını ifade etti. Büyükşehir olduktan sonra Balıkesir için önemli olan yaz turizmi için sahil kenarlarında düzenlemeler yapıldığını belirten Başkan Uğur, “Büyükşehir olarak sahillerimize duşlar, soyunma odaları yaptık. Bu yıl 22 plaja Mavi bayrak aldık. Mavi bayrak almak yalnız deniz temizliği ile ilgili değil. Siz oraya can kurtaran, gözetleme kulesi, zabıtalar var. Temizliğine bakıyorsunuz. Sahillerimiz modern ülkelerde olduğu gibi düzenli, kurallı, kaideli olsun. Bu kuralı kaideyi koyarken, geçmişten gelen alışkanlıklar bir seferde yok olmuyor. Geçen sene Edremit Belediyesi seyyar satıcılara müsaade etmedi. Bu sene bizde Büyükşehir olarak etmedik” dedi.

Altınoluk sahiline ahşap kaplama yapılacak

Sahillerdeki düzenlemelerin eski alışkanlıklar nedeniyle bir anda hayata geçmediğini ifade eden Başkan Uğur sözlerini şöyle sürdürdü:“Sahillerimize büyük yatırımlar yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Buraya gelir insanlar gelir seviyesi yüksek olsun, esnaf para kazansın. Altınoluk’ta halk denize giremiyor. Orada peyzaj düzenlemesi yapıyoruz. Oraya 1 milyon 200 bin lira harcama yapıyoruz. 3200 metre uzunluğunda ahşap kaplama yaparak denize girmek için iskele ve merdivenler, şezlonglar yapacağız. Bugüne kadar yapılmamış bir işi de Büyükşehir olarak yapacağız”.

Büyükşehir Belediye Meclisi 3. Birleşimine; Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve Daire Başkanları katıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı ilk Birleşiminin 13 Temmuz günü yapılması kararlaştırıldı.