Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Kula:

Başkan Bahçavan, organize sanayi bölgesinde gelinen son aşamaları konuklarına anlattı. Alt yapıyı yapacak firmanın kısa süre içinde çalışmalara başlayacağını ifade eden Başkan Bahçavan, yüzde 80’lik hibe hakkında da açıklamalarda bulundu. Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula’da Dursunbey’de kurulmakta olan OSB’nin Balıkesir ve bölge iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını, özellikle yüzde 80’lik hibenin çok cazip ve bölgede bir ilk olduğunu açıkladı. Ticaret Odası olarak Dursunbey OSB için yapılması gereken her türlü çalışmanın arkasında olacaklarını ifade eden Kula, ilgi ve alakalarından dolayı Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’a da teşekkür etti.

Dursunbey’e kurulacak OSB’nin Balıkesir’e değer katacağını ifade eden Başkan Kula, yüzde 80’lik teşviki de çok önemli bulduklarını söyledi. Başkan Kula, “Dursunbey Organize Sanayi Bölgesinin ortaklarından olan Balıkesir Ticaret Odası olarak daha fazla nasıl destek oluruz’u konuşmak için Ramazan Başkanımızı ziyarete geldik, istişarelerde bulunduk. Sağ olsun kendileri de bizi çok güzel ağırladı. OSB ile ilgili olarak yönetim kurulu üyemiz Erdem Özer ile birlikte sürekli istişare halinde bulunuyoruz ve çalışıyoruz. Elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. İnşallah en kısa sürede OSB’nin temel atma törenine hep birlikte istişare ederiz” dedi.

Rahmi Kula ve ekibinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, en kısa süre iade-i ziyaret gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Bahçavan Ticaret Odasının Dursunbey OSB’nin bir ortağı olduğunu ve kendilerinin verdiği önem kadar Odanın’da OSB’ye önem verdiğini söyledi.