Balıkesir Türk İmar-Sen'de yeni dönem

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk İmar Sen Balıkesir il temsilciliğinde görev değişikliği oldu. Mehmet Zeki Başaran'ın ayrılması sonucu il temsilciliği görevine İlker Emircan getirildi.

Kamu-Sen İl Temsilcisi Musa Bilal'i ziyaret eden Türk İmar Sen Balıkesir İl Temsilcisi İlker Emircan, sendikanın güçlenmesi ve büyümesi için elinden geleni yapacağını bildirdi. Görevi kendisine tevdi eden Kamu-Sen İl Başkanı Musa Bilal'e teşekkür eden Emircan, aldığı onurlu görevi layıkıyla yapacağını ifade etti. Kamu-Sen İl Temsilcisi Musa Bilal, aralarına katılan Türk İmar-Sen İl Temsilcisi İlker Emircan'a görevinde başarılar diledi. Bilal, “Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk İmar Sen Balıkesir İl Temsilciliği'ne Mehmet Zeki Başaran'dan boşalan il temsilciliğine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde görev yapan İlker Emircan Kamu-Sen Genel Merkezi Kurulunca atanmıştır. İl temsilcisi olarak değerli arkadaşımıza öncelikle camiamız için hayırlı olmasını diliyor, kendisinden de sendikal anlamda üstün bir başarı bekliyoruz” dedi.