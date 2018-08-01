Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı terör örgütlerine seslendi:

Mezuniyet töreninde konuşan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Hakkari’de terör örgütü PKK’nın saldırısı sonucu şehit düşen Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya’ya rahmet dileyerek, terör örgütlerine, "Bugün öldürülen Bedirhan, 885 Bedirhan olarak tekrar doğuyor" diye seslendi.

Polis Meslek Eğitim Merkezindeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende ilk konuşan Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Mahmut Yenikalaycı, 885 genç polisi özel harekat birimine uğurlamaktan dolayı gurur duyduklarını ifade etti. Yenikalaycı, “Eğitim merkezimizde görevimiz; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, mevzuata hakim, operasyonel yeterliliği yüksek, vatan millet bayrak sevdalısı, devlete sadakatle bağlı personel yetiştirmektir” dedi.

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) Müdürü Prof. Dr. Ertan Çomaklı ise konuşmasında, Balıkesir’de 885, Türkiye genelinde de 3 bin 386 mezun verdiklerini açıkladı.

“Şehit düşen 11 aylık Bedirhan bugün 885 Bedirhan olarak doğuyor”

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da yaptığı konuşmada, dün PKK tarafından şehit düşürülen 11 aylık Bedirhan bebek ve annesinin kanının yerde kalmayacağını belirterek, “Şehit düşen 11 aylık Bedirhan bugün 885 Bedirhan olarak doğuyor” dedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın konuşmasının ardından dönem birincisi polis memuru Kazım Çağatay Kocaoğlu yaş kütüğüne plaket çaktı. Vali Yazıcı, dereceye giren mezunlara hediyeler verdi.

Daha sonra mezunlar, "Fetih Marşı"nı okudu. Özel harekat polislerininin şiir de okuduğu mezuniyet töreninde aileler duygulu anlar yaşadı. Polisler amirlerinin sözlerini tekrarlayarak yemin etti.

Tören resm-i geçitle son bulurken, göreve başlayacak olan özel harekat polisleri birbirlerine sarılarak mezuniyet sevincini yaşadı.