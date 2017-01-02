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02 Ocak 2017 11:03

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı yeni kimlik başvurusu yaptı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı yeni kimlik başvurusu yaptı

02 Ocak 2017 11:03

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni cipli kimlik kartını alabilmek için Merkez Nüfus Müdürlüğüne giderek başvuruda bulundu. Vali Yazıcı Balıkesirlilere "Bir an önce yeni kimliklerinizi alın" tavsiyesinde bulundu.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) Projesi kapsamında yeni kimlik kartlarının dağıtımı için başvurular 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle başladı. Merkez Nüfus Müdürlüğüne giderek ilk başvuruyu Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı yaptı. Vali Yazıcı yaptığı açıklamada " Daha önce pilot illerde uygulamaya başlanan ve bu gün itibariyle de 2017 yılının ilk mesai gününde de tüm Türkiye’de artık yeni kimlik kartlarımıza geçiyoruz. Bir çok bilginin yüklenebildiği hatta sosyal güvenlik ehliyet gibi bu tür kimliklerin daha sonra içine eklenebileceği özellikli nitelikli korumalı bir kimlik kartımız olacak. İnşallah herkes için hayırlı uğurlu olur. Gelişen teknolojiye günümüzün getirdiği yenilikleri de içinde barındıran kimlik kartımıza 2017 itibariyle kavuşmuş oluyoruz. Ben vatandaşlarımıza özellikle Balıkesirli hemşerilerime bir an önce yeni kimliklerini almalarını tavsiye ediyorum hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Vali Yazısı başvuru yaparak parmak ve el ayası izleri alındıktan sonra imza atarak yeni cipli nüfus cüzdanının ücreti olan 16 lirayı görevli memura teslim etti.



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