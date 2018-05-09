Balıkesir Yatırım Günleri başladı

Program Güre Ramada Resort Kazdağları Konferans Salonu’nda başladı. Yarın da devam edecek olan etkinlikte potansiyel yerli ve yabancı yatırımcılara Balıkesir’in yatırımcılara sunduğu fırsatları Balıkesir’e yatırım yapmış yatırımcıların deneyimlerinden de faydalanarak tanıtmak, yatırım ortaklıkları için uygun zemin oluşturmak amaçlanıyor.

Balıkesir’den çok sayıda iş adamının katıldığı etkinliğe yatırımcı kimliği taşıyan ve diğer illerden katılan çok sayıda işverenin katılması dikkatlerden kaçmazken; Balıkesir Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç, Daire Müdürleri ve oda başkanları toplantıyı izleyenler arasında yer alan isimler oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Balıkesir Yatırım Günleri ile ilgili olarak İhlas Haber Ajansına özel açıklamalarda bulundu. Kafaoğlu “9-10 Mayıs tarihleri arasında burada Balıkesir Yatırım Günleri organizasyonunu yaptık. Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile beraber, sanayi odası, ticaret odası ve valiliğimizde bu işe destek veriyor. Hedefimiz, Balıkesir’i yatırımcılara tanıtmak. Balıkesir’in yarışan illerin arasına sokmak. Artık ülkeler değil iller yarışış hale geldi. Balıkesir’in potansiyelini yatırımcılara açarak, tanıtarak bu bölge aslında gerçekten çok bakir kalmış bir bölge. Keşif edilmeye muhtaç bir bölge. Coğrafyamız çok büyük. Marmara Denizinden, Ege Denizine ve İç Anadolu’ya kadar uzanan çok güzel bir coğrafyadayız. Tam bir odak şehriyiz. Otoyolların kesiştiği bir yer İstanbul, İzmir Otoyolunun ortasında kalıyoruz. Çanakkale’den gelecek köprü ve otoyolda Balıkesir’de buluşuyor. Yani otoyolların kesiştiği şehir oluyor Balıkesir. Ulaşım noktasında tren ulaşımı var. Hava ulaşımı var. İki tane havalimanımız var. Henüz merkezdeki ulaşıma açılmadı ama bu sene içerisinde oradan da uçuşlar başlayacak. Körfezde Koca Seyit Havalimanımız ve merkez havalimanımız beraber iki havalimanı olan ender illerden bir tanesiyiz. Tarım ve hayvancılıkta Türkiye’de bir numarayız. Yine turizm noktasında yerli turisti çeken, en çok yerli turistin geldiği il Balıkesir. Organize sanayi bölgeleri açısından da sanayide mutlaka gelişebilmemiz, kalkınabilmemiz için organize sanayi bölgeleri oluşturuyoruz. Balıkesir merkezde var, Bandırma bölgesinde var. Dursunbey’de Balya ilçelerimizde oluşturuyoruz. Bunun yanında ihtisas OSB’lerimiz var. Burhaniye’de zeytincilik, yine Ayvalık’ta gıda, Edremit’te tarım, şehir merkezinde şimdi sağlıklı gıda, helal gıda ihtisas OSB’yi kuruyoruz. Böylece Balıkesir’i üç sacayağı üzerinde yükseltmek istiyoruz. Bir turizm, iki tarım ve hayvancılık, 3 sanayi. Bu üç sacayağı üzerinde Balıkesir gerçekten gelecekte Türkiye’nin yıldızı olacak. Bir on yıl sonra Balıkesir’i insanlar tanımayacak. Müthiş derecede gelişecek. Çünkü artık İstanbul sanayiden dolu arındırılıyor. Kocaeli dolu. Bursa dolu. Bir Balıkesir var. Özellikle bu Osman Gazi Köprüsünün yapılması ve otoyolum yapılması ile artık istanbul’a iki saat mesafedeyiz. İzmir’e kadar olan kısmı 2019’da bitirerek bir saat, İstanbul’da iki saat mesafede olan ve pergelin ucu konulup 200 kilometre yarıçapta bir daire çizildiği zaman 30 milyon nüfusun yaşadığı, ekonomik hareketlenmenin, istihdamın ve gayrisafi milli hasılanın yüzde 60-65’ini bu dairede üretildiğini dikkate alırsanız Balıkesir hakikaten yatırım yapılabilecek yer. Kasım ayı itibariyle geldim ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir ay sonra ortadoğudan, afrikadan ve değişik ülkelerden 30 tane yabancı yatırımcı geldi. Balıkesir’i gezdirdik. Merkezi, körfezi ve Bandırma bölgesini. Aynen şunu söylediler. Özellikle ortadoğudan gelen yatırımcılar biz Trabzonu tanıyoruz dediler. Bursa’yı tanıyoruz. İstanbul’u tanımayanımız yok. Bursa’ya bu kadar yakın bir coğrafya cennet gibi vatanınız var. Bunu bu zamana kadar niye tanıyamadık bir dediler. Buda bizim eksiğimiz, kusurumuz af ola dedik. Ama bundan sonra Balıkesir’in tanımı için, Balıkesir’e yatırım fırsatlarını yatırımcılara sunmak için bu tip etkinlikler düzenleyerek Balıkesir’in güzelliklerini, Balıkesir’in İmkanlarını, Balıkesir’de sağlıklı gıda ve sağlıklı yaşamın olduğu, mutlu ve huzurlu şehir olduğunu herkese göstermek istiyoruz. Güzelliklerimizi paylaşmak istiyoruz.”dedi.

Yatırımcılara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu “Yatırımcılar, özellikle acele etsinler. Ellerini çabuk tutsunlar. Çünkü son iki senedir gayrimenkul fiyatları en hızlı artan il olduk biz. Bu nedenle artık Balıkesir keşfedildi. Yatırımcılar hücum etmeye başladı. Merkezdeki organize sanayi bölgemiz doldu. 22 firma sırada bekliyor. Şimdi bir buçuk kat daha büyütüyoruz inşallah onlara da oradan yer vereceğiz. Ellerini çabuk tutarlarsa daha ucuza maliyet etmiş olurlar. Yer bulmakta sıkıntı çekebilirler ve daha maliyeti yüksek olur. Bir an önce Balıkesir’de yatırımlarını yapsınlar. Gerek turizm yatırımları gerek tarım hayvancılık yatırımları gerekse sanayi yatırımları için bir an önce pozisyon alsınlar diyorum.”dedi.