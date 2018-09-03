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03 Eylül 2018 15:27

Balıkesir yeni adli yıl törenle açıldı

Balıkesir’de adli yıl açılışı nedeniyle düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na Balıkesir Barosu ve Balıkesir Adliyesi çelenkleri sunuldu.

Balıkesir yeni adli yıl törenle açıldı

03 Eylül 2018 15:27


Adli yıl açılışı nedeniyle Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende, Balıkesir Barosu ve Balıkesir Adliyesi çelenkleri sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan yaptığı konuşmada, “Geçmiş yıllarda kaybettiğimiz meslektaşlarımızı, alçak terör saldırıları sonucunda hayatlarını kaybeden yargı şehitlerimizi, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızı ve ezelden günümüze vatanı için en değerli varlıkları olan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Adaletin bir tanımı da hak edene hak ettiğini verebilmektir. Hak edilen maddi olabileceği gibi, suç işleyenler kanunlarda öngörülmüş olan usul çerçevesinde soruşturulması. Soruşturma neticesinde yapılan kovuşturmalar sonunda bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından verilen cezalar da olmaktadır. Görevleri çoğunlukla ceza muhakemesi kanununda düzenlenen cumhuriyet savcılarının görev ve yetkileri sadece kişilerin birbirleri aleyhine işledikleri suçların soruşturulması değildir. Cumhuriyet savcıları bu görevlerinin yanında bahsettiğim adalet tanımı içerisinde adaletin sağlanması için milletten aldıkları yetki uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ulusal ve uluslararası yararlarına, milli güvenliğine ve anayasal düzenine yönelik her türlü faaliyetin soruşturulmasını etkin biçimde yürütmek ve sorumlularını bağımsız ve tarafsız mahkemeler önüne çıkarmakla görevli ve yükümlüdürler” dedi.



"Yargı milletindir, kamusaldır"


Balıkesir Barosu Başkanı Av.Erol Kayabay ise, “Öncelikle belirtmeliyiz ki avukatlık mesleğinin yargı içindeki etkisinin giderek azaltılma çabalarına, giderek itibarsızlaştırılmasına yönelik çalışmaların, değişiklerin tamamen karşısındayız. İdare mahkemelerine atanacak yargıçların hukukçu olması zorunluluğuna dair yüzde yirmilik oranı kaldıran, herhangi bir fakülteden mezun olan herkesin hakim olmasının yolunu açan, bakan yardımcılarının Anayasa Mahkemesi ve yüksek yargıda görev alabilmelerine olanak sağlayan düzenlemeler avukatlık mesleğine ve yargıya doğrudan müdahale olgusunu doğurmaktadır" şeklinde konuştu.


Adli yıl açılış törenine Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay, Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Aksoy, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Av. Adil Çelik, Av. Pakize Mutlu Aydemir, avukat savcı ve hakimlerin yanı sıra adliye çalışanları katıldı.




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