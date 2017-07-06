Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat düzenlediği basın toplantısında, hububatın hasat edildiği bir zamanda sıfır gümrükle yurt dışından ithalata izin vermenin ne ülkeye ne de üreticiye faydası olmayacağını ifade ederek, “Tam hasat zamanına girdik, hasat zamanı bir baktık ki 2-3 gün öncesi Bakanlar Kurulu kararnamesi yayınlandı. Gümrük vergileri aşağıya çekilmiş ve bazı kalemlerde de sıfır gümrükle Türkiye’ye canlı hayvan karkas et ve buğday hububat ithalatına müsaade eden bir kararname yayınlandı. Bu kararnameye göre birilerinin iktidar yanlısı birtakım siyasetçilerin bunun yanlış olduğunu söyleyebilmeli. Tam hasat zamanında böyle bir kararnamenin yayınlanması çiftçiye büyük bir darbe vuracağı çok açık. Seçimden önce sayın Başbakanımız çıktı bize çocuğa ninni söyler gibi bize bir takım ninniler söyledi. Ne denildi bu ninnilerde mazota yüzde 50 destek var, tohuma, gübreye destek vereceğiz dedi bu güne kadar bir şey görmedik. Tam bu sözlerle uykuya dalmıştık ki birde baktık bir tokat bir şamar bizi bağırtmaya başladılar. Hububatın tam hasat edildiği bir zamanda sıfır gümrükle yurt dışından ithalata izin vermenin ne ülkeye nede üreticiye faydası olmaz” dedi.

Alınan bu kararın piyasada etkisini gösterdiğini belirten Başkan Sözat, “93-95 kuruş arasında seyreden hububat buğday alım fiyatı hemen 83 kuruşa düştü. Bugün haber aldık çoğu fabrika ekmeklik buğdayı yemlik fiyatına 75 kuruşa almaya başlamış. Yazık günah değil mi arkadaşlar. Bu çiftçinin emeğini böyle bir lüzumsuz yanlış bir politika ile ithalat iznini serbest bırakarak çiftçimizi mağdur etmenin sadece çiftçimize olan zararını değil ülkemize olan zararını da düşünmeliyiz. Bunun hem sosyal hemde ekonomik boyutu var. Bu fiyat bizi tatmin etmiyor bu fiyat bizim için zararına olan bir fiyattır. Bugün 1 kilo buğdayın maliyeti ne kadar hassas hesap yaparsanız yapın 110 veya 170 kuruş arasında gider gelir. Bu gün 1 kilo buğdayın maliyetini 1 liranın altına indirme imkanı yok. Böyle olunca biz 83-85 kuruşa 70 kuruşa buğday satarak bir daha buğday ekme arzumuz iştahımız olur mu?” şeklinde konuştu.

"Süt yerlerde sürünüyor"

"Son 10 sene içinde çiftçinin ürettiği ürünleri yurt dışından ithal edilmiş olması bizi üzüyor. Sadece yağ ithalatına son 10 yıl içinde 35-40 milyar dolar harcamışız. Buğdaya ise 18-20 milyar dolar harcanmış. Neden yabancı ülkenin çiftçisine veriyorsun bu parayı. Benim çiftçime ver buğdaya, yağa boğsun. Pamuk yanlış politikalar yüzünden ekilemez hale gelmiştir. Yaptığımız hesapla maliyetin üzerinde bir fiyat belirlendi o sene pamuk fazlamız oldu. Mısırda aynı şekilde oldu, Türkiye’nin ihtiyacı olan yemlik mısırımızı fiyat düşüklüğü nedeniyle ekmiyordu ama iyi bir fiyatla mısır üretimi fazlalık verdi. Bunlar denemiş uygulamalar dururken yanlış politikalar uygulanıyor anlamış değilim. Karkas etin gümrük vergilerindeki düşüşünden dolayı 29 lira olan karkas et dana fiyatı 26-27 liraya düştü. Hemen kiloda 1 lira kaybımız var. Bir yandan tarım ülkesiyiz diyoruz üretimimizi engelleyecek bir takım yanlış kararlarla darbe yiyiyoruz. Bir yandan hayvancılığımızı ileri safhaya götürelim diyoruz gayret sarf ediyoruz, yine bu yanlış uygulanan tarım politikalarından dolayı et geriye gidiyor. Sütü zaten konuşmuyorum 4 seneden beri yerlerde sürünüyor. Sütte kazanamayan çiftçimizin en azından ette ve tarlada kazanması lazım”

Tarım işi yapan insanın tarımdan ayrıldıktan sonra bir daha tarıma dönmesinin çok zor olduğuna vurgu yapan Başkan Sözat “Tarım öyle bir alandır ki tarımdan çıkan insanın bir daha tarıma dönmesi mümkün değildir. Tarımda çalışan insan artık çıkar ben bu işi yapmıyorum derse bir daha tarlaya dönmez. Bu nedenle tarımda çalışan insanları koruyup kollamak ve gereğini yapmak lazım. Çaresini de söyleyeyim. Toprak Mahsulleri Ofisi diye bir kuruluş var. Ne güne duruyor? Gerçek maliyet esasına dayalı bir fiyat tespiti yapsın devreye girsin tüccarın eline bırakmasın. Duyduklarımız var, dış ülkelerden Rusya’dan bağlantı kurup gemiyle buğday getirtmek için sözleşmesini yapmış sanayici var. Alım yapmıyor durdurmuş. İstediği fiyattan verirsen alıyor, depolar boş. Depolarını bizim ürettiğimiz ürünlerle doldurmuyor. Dış ülkelerden gelecek sıfır gümrüklü buğdaylarla, indirilmiş gümrüklü ürünlerle doldurmak için maalesef bizim hasat zamanında pazarımıza ve fiyatlarımıza büyük bir darbe vurdu. Çiftçinin yüzü güler mi bu yıl derken çiftçi yine tokatı yedi, arkasından da yumruklar gelecek diye korkuyoruz. Oyumrukları kim vuracak bu yanlış politikalardan dolayı bankalar vurucak. Borçlar ödenmeyince icralar başlayacak. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli hemen Toprak Mahsülleri Ofisini devreye sokmalı çiftçinin yüzünü güldürecek iyi bir fiyatla devreye sokmalı. Desteklemeler artmalı çiftçinin mağduriyeti giderilmeli diye düşünüyorum. Biz Katar değiliz 80 milyonluk ülkeyiz o yüzden yurt dışına gidecek olan 1 kuruşluk dövizi bile hesap etmek durumundayız”.