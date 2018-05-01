Balıkesir’de 1 Mayıs kutlamaları sönük geçti

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak için çarşamba pazarında toplanan sendika üyeleri ve STK temsilcileri hep birlikte sloganlar atıp, marş söyleyerek, Kuva-yı Milliye Meydanı’na yürüdü. Geniş güvenlik tedbirinin alındığı 1 Mayıs kutlamalarında vatandaşlar alana girerken üst araması yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tertip kKomitesi adına açıklama yapan Abdurrahman Bulut, “Bugün dünyanın ve ülkenin her yerinde insanlar emeğine, işine, özgürlüğüne sahip çıkmak için alanlarda. Balıkesir’in aydınlık yüzlü insanları olarak bir aradayız sesimize ses gücümüze güç kattınız” dedi.

Konuşmanın ardından kutlamaya katılan gruplar halay çekerek eğlendi. Kutlama olaysız bir şekilde sona erdi.