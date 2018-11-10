Balıkesir'de 10 Kasım

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 80'inci yıl dönümünde Balıkesir'de de anıldı.

İlk tören Atatürk Anıtı'nda Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Kemal Turan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun anıta çelenk sunumuyla başladı. Protokolün çelenklerinin ardından siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve dernekler anıta çelenk koydu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde saygı duruşu gerçekleştirildi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla anıttaki tören sona erdi. Anma törenleri daha sonra Salih Tozan Kültür Merkezi'nde Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı “Saatler Atatürk” isimli oratoryo gösterimi yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda daha sonra okulun Matematik Öğretmeni Ayşenur Demirbaş günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisi yapıldı.

"İzinden yürümeye devam edeceğiz"

Okulun Matematik Öğretmeni Ayşenur Demirbaş anma programında yaptığı konuşmada, “Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal edişi şüphesiz ki Türk milletini derin bir üzüntüye boğmuştur. O'nun aramızdan apansız ayrılışı bütün Türk halklarını da derinden etkilemiş, dünya üzerinde geniş bir yankı uyandırmıştır. Atatürk'ün vefatının hemen ardından dünya liderleri tarafından yapılan bütün açıklamaların ortak noktası O'nun dünya üzerinde yetişmiş, çok nadir bir dahi oluşu, büyük devlet adamlığı ve dünya devletlerine örnek olabilecek çalışmaları olmuştur" dedi.