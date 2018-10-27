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Balıkesir'de 10 kilo esrar ele geçirildi

Balıkesir’de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 10 kilogram esrar ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 10 kilogram esrar ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir Erdek ilçesi Harmanlı kırsalında uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı tespit edilen adrese operasyon gerçekleştirdi. A.D. isimli şahsa ait konteyner ve bahçesinde yapılan aramada, 10 kilo 250 gram kubar esrar, 17 kök kenevir, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak A.D. isimli şüpheli gözaltına alınırken, inceleme devam ediyor.

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