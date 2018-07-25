Babaya, anneye nasıl davranılması gerektiği, yabancılar karşısında tutum ve davranışlarının neler olacağını çocuklarımıza öğretiyoruz. Tatillerini ve yazlıkları bahane ederek çocuklarınızı ihmal etmeyin. Çocuk eğitiminde ihmal kabul edilmez, telafisi yoktur” dedi.

Balıkesir İl Müftülüğünün özellikle son dönemlerde hizmet çeşitliliği ve kalitesinin arttığını belirten İl Müftüsü Ramazan Topcan, “Bizim ana hizmetlerimizden bir tanesi de yaz Kur’an-ı Kerim kurslarımızdır. Okullarımızın tatil döneminde çocuklarımızın ellerinden, yüreklerinden tutmak maksadıyla yine uzman elemanlarımızla sahadayız. Kur’an kurslarımızda camilerde hatta kısmi olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullardan da yararlanarak çocuklarımıza din eğitimi veriyoruz. Şunu sevinçle ifade etmek isterim ki yaz Kur’an kurslarına olan ilgi her geçen gün artmıştır bunu memnuniyetle söylüyorum. İnsanı ve ahlaki değerlerde yozlaşma cami ve cami ahlakına olan ilgiyi arttırmıştır. 21. asırda doğrusu son derece teknik ve bilişim imkanlarımız var. Ancak bu arada çok kıymetli ahlaki ve insani değerlerimizi kaybettik. İnsan oğlunun camilere ve Kuran kurslarına olan rağbeti, caminin kültürüne muhtaç olduğumuzun bir ispatıdır” dedi.

"Çocuklarınız bize emanettir"

2018 yılı itibariyle 4 dönem halinde kursları düzenlediklerini hatırlatan İl Müftüsü Topcan “Birinci dönemde tam 35 bin yavrumuzu Kur’an kurslarımızda camilerimizde eğitmek üzere kayıtlarını yaptık. Ben il müftüsü olarak sadece Karesi ve Altıeylül ilçelerimizde değil, Balıkesir’in bütün ilçelerini bırakın kırsal mahallelerine varıncaya kadar bu kurslarımızı açıyoruz ben de oralara ziyaretler yapıyorum ve sevinçle geriye dönüyorum. Oradaki vefakar ve cefakar arkadaşlarımız, imam hatiplerimiz 3-5 öğrencisi olup da yaz Kur’an kurslarında camiyi açmış yavruları dizinin dibinde oturtturmuş onlara söz ve sohbetleriyle örnek olmaya çalışan kıymetli arkadaşlarımı görünce ben sevinip memnun oldum. Ben yavrularını göz bebeği çocuklarını emanet eden velilere de çok teşekkür ediyorum. Velilerin çocukları bize emanettir” şeklinde konuştu.

"Yaz Kur’an kurslarının gücünü kuvvetini görmemezlikten gelemeyiz"

Son zamanlarda çocuk kaçırma olayları ve çocuk istismarları konusunda da görüşlerini dile getiren İl Müftüsü Topcan, “Biz sadece yaz Kur’an kursunda Elif, Be diye tabir ettiğimiz Kur’an alfabesini öğretmiyoruz. Büyükleriyle nasıl ilişki kuracaklarını, yabancılar karşısında tutum ve davranışlarının neler olacağını, eve girildiğinde babaya, anneye nasıl davranılması gerektiği gibi kısa zaman diliminde çok dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz. Yaz Kur’an kurslarının gücünü kuvvetini görmemezlikten gelemeyiz. Velilerimize sesleniyorum eğitimimiz Kurban Bayramına kadar devam ediyor. Tatillerini ve yazlıkları bahane ederek ne olur çocuklarınızı ihmal etmeyin. Çocuk eğitiminde ihmal kabul edilmez, telafisi yoktur. Çocuk eğitimi zamanında yapılırsa anne baba için çocuk faydalı hale gelir ama zamanı da yapmaz ihmal edersek bilesiniz ki iş işten geçer. Biz anne babanın yerine getirmesi gereken o eğitimi devlet eliyle yerine getiriyoruz. Çok yakın zamanda 15 Temmuz’u idrak ettik. 15 Temmuz’da yaşadıklarımız neydi? Bizden görülen, bizim üniformamızı giyen ama bu milletin ibadet paralarıyla devşirip satın aldıkları silahları milletin alınlarına sinesine dayatan insanlarda. Burada kullanılan obje neydi? Dindi onun için kardeşlerim şunu unutmasınlar yaz Kur’an kurslarının ehemmiyetini anlatırken maddi gıda zehirlenmesi ve manevi gıda zehirlenmesi var. Manevi gıda denilen şey eğer dinin, İslam’ın Kur’an’dan yada Kur’an’ın baş öğretmeni Cenabı Peygamberden öğrenemezseniz iyi bir dindar iddiasıyla yola çıkacak insan lütfen bağışlayın iyi bir gavur olur. Son derece önemlidir yaz Kur’an kurslarımız. Çocukları emin ellerdedir kendi çocuklarımızdan asla ayırt etmeyiz. Çocuklarımızı bu bilinçle bağrımıza basıyoruz” dedi.