Balıkesir’de 11 bin 329 adet taşıt el değiştirdi

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Balıkesir’ de Mayıs ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,4, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,9 oranında arttığı kaydedildi. Balıkesir’de trafiğe kayıtlı toplam 472 bin 506 adet taşıtın yüzde 43,7’sini otomobil, yüzde 1,3’ ünü minibüs, yüzde 0,8’ ini otobüs, yüzde 14,2’ sini kamyonet, yüzde 2,6’sını kamyon, yüzde 23,7’ sini motosiklet, yüzde 0,2’ sini özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 13,4’ünü ise traktörler oluşturuyor. Balıkesir’de Mayıs ayında 11 bin 329 adet taşıt el değiştirdi.