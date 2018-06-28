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28 Haziran 2018 12:48

Balıkesir’de 128 su baskınına müdahale edildi

Son bir kaç gündür etkili olan yağışlar nedeniyle BASKİ ve İtfaiye’de alınan tedbirler ve ekiplerin hazır bekletilmesi vatandaşların mağduriyetlerinin anında giderilmesi konusunda etkili oldu.

Balıkesir’de 128 su baskınına müdahale edildi

28 Haziran 2018 12:48

Baski ve İtfaiye 128 su baskınına müdahale etti.


Balıkesir il genelinde son bir kaç gündür devam eden yağışlar özellikle merkez ilçeler Altıeylül ve Karesi’de bazı vatandaşların mağduriyetine sebep olurken; gerek BASKİ gerekse İtfaiye ekipleri gelen ihbarları anında değerlendirerek mağduriyetler ortadan kaldırıldı. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi 27 Haziran Çarşamba günü yaşanan yoğun yağış sebebiyle; Altıeylül ilçesinde 56 ve Karesi ilçesinde 72 olmak üzere, toplam 128 su baskınıyla ilgili şikayetin ulaştığını açıkladı. Gelen şikayetlere 6 iş makinesi, 43 personel ile ivedi bir şekilde müdahale edilirken vatandaşların mağduriyetinin vakit geçirilmeksizin giderildiğini duyurdu. Yine merkez ilçelerde meydana gelen su baskınlarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale ederken; Karesi içesinde 35, Altıeylül ilçesindeyse 25 ayrı adreste yaşanan su baskınları itfaiye ekiplerince müdahale edilerek vatandaşların mağduriyetleri giderildi. 27 Haziran Çarşamba günü Meteoroloji kaynaklarından alınan biliye göre metrekareye 17,6 kilogram/metrekare yağmur düştüğü öğrenildi.




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