Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 11:45

Balıkesir’de 143 kişi kazalarda hayatını kaybetti

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürü Arif Şahin yaptığı açıklamada Balıkesir’de 2017 yılında meydana gelen 15 bin 548 kazada 143 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 605 kişininde yaralandığını belirtti.

Balıkesir’de 143 kişi kazalarda hayatını kaybetti

28 Haziran 2018 11:45

Bu verilere göre Balıkesir ölümlü ve yaralanmalı kazalar sıralamasında Türkiye’de 12. Sırada yer aldı.


TÜİK Balıkesir Bölge Müdürü Arif Şahin 2017 yılında Türkiye’de 182 bin 669 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğini söyledi. Balıkesir’de 15 bin 548 kaza olurken 11 bin 366 maddi hasarlı, 4 bin 182 ölümlü yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti. Bu trafik kazalarında 143 ölüm meydana gelirken ölümlerin 83’ü kaza yerinde 60’ı kaza sonrasında meydana gelirken 6 bin 605 yaralanma oldu. Balıkesir’de ölümlü yaralanmalı kaza oranı 2016 yılında yüzde 29 iken 2017 yılında yüzde 27 oldu. Balıkesir’de 2017 yılında gerçekleşen kazalarda maddi hasarlı kaza oranı yüzde 73, ölümlü ve yaralanmalı kaza oranı yüzde 27 olurken kazalardaki ölüm oranı ise yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç