Balıkesir'de 2.5 milyon dolar değerinde Tevrat ele geçirildi

5 milyon dolar olduğu öğrenilen İbranice altın yaldızlı Tevrat ele geçirildi. Olayda polis memuru, muhtar ve müteahhit olduğu belirtilen 3 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü(KOM) ekipleri, İzmir'den Balıkesir'e gelen bir araç içerisinde tarihi eser bulunduğu ihbarını alan ekipler, İzmir yolu üzerindeki uygulama noktasında aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde, piyasa değerinin 2.5 milyon dolar olduğu değerlendiren İbranice altın yaldızlı Tevrat olarak bilinen obje ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan ve gözaltına alınan polis memuru M.K., mahalle muhtarı F.E. ve müteahhit A.E. hakkında, 2863 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.