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Balıkesir'de 3 kumar makinesi ele geçirildi

Balıkesir’in Bigadiç İlçesinde gerçekleştirilen Huzur Uygulaması kapsamında yapılan incelemede müzik kutusu ve şarj cihazı süsü verilmiş kumar makinelerini kahvehanelerinde bulunduran 3 kişi yakalandı.

Balıkesir'in Bigadiç İlçesinde gerçekleştirilen Huzur Uygulaması kapsamında yapılan incelemede müzik kutusu ve şarj cihazı süsü verilmiş kumar makinelerini kahvehanelerinde bulunduran 3 kişi yakalandı.


Balıkesir'in Bigadiç İlçesinde gerçekleştirilen huzur uygulaması kapsamında Salmanlı Mahallesi'nde işletmeciliğini T.N.'nin yapmış olduğu kahvehanede yapılan kontrolde bir adet müzik kutusu süsü verilmiş madeni para atılarak ve elektrik ile çalışan kumar makinesi cihazı tespit edildi. Aynı uygulama kapsamında İlyaslar Mahallesinde işletmeciliğini M.K ve H.Ö. isimli şahısların yaptığı kahvehanelerde yapılan kontrollerde 2 adet şarj cihazı süsü verilmiş madeni para atılarak ve elektrik ile çalışan kumar makineleri tespit edilerek muhafaza altına alındı. Uygulama sonucunda yakalanan T.N., M.K ve H.Ö. isimli şahıslar Bigadiç Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

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