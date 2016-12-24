Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 21:50

Balıkesir’de 5 göçmenin öldüğü facianın sorumlusu 5 kişi tutuklandı

Balıkesir’de 5 göçmenin öldüğü facianın sorumlusu 5 kişi tutuklandı

24 Aralık 2016 21:50

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, geçtiğimi hafta yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen bir fiber teknenin alabora olması sonrasında teknede bulunan 14 Afganistanlı göçmenden 4’ü çocuk 1’i kadın toplam 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olayda organizatör oldukları belirlenen 5 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğine bağlı ekipler; Ayvalık Maden Adası yakınlarında meydana gelen ve biri 8 aylık hamile bayan olmak üzere, 4 ü çocuk toplam 5 kişinin yaşamını yitirdiği ölümlü göçmen kaçakçılığı olayı ile ilgili gerçekleştirdikleri operasyonda Ş.K ve M.C. isimli organizatörler zanlılarını gözaltına aldı.
Yapılan sorgulamanın ardından göçmen kaçakçılığı organizasyonunun İstanbul ayağı tespit edilerek, Afgan uyruklu göçmen şahısların sevkiyatının İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir güzergâhlarından Ayvalık’a getirildiği belirlendi.
Konu ile ilgili olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile irtibata geçilirken, göçmen şahısların Ayvalık’a getirilmesine yardımcı oldukları belirlenen T.E., K.A., A.O. , M.B.Y. isimli organizatör oldukları belirlenen şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
T.E., K.A., A.O. , ve M.B.Y. isimli organizatör şahıslar Ayvalık KOM Grup Amirliği görevlilerine teslim edilerek yapılan sorgularının ardından yargılanmak üzere Ayvalık Adliyesi’ne götürüldü.
Ş.K, M.C., K.A., A.O., ve M.B.Y. isimli 5 organizatör ‘Göçmen Kaçakçılığı - Olası Kastla Adam Öldürmek suçlarından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
T. A isimli şahıs ise savcılıkça serbest bırakıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
7
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    10°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç