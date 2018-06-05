Balıkesir’de 500 bin adet atık pil toplandı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan kampanya süresi içerisinde 500 bin adet atık pil toplandığına dikkat çeken Başkan Zekai Kafaoğlu, “500 adet futbol sahası büyüklüğündeki alanın kirlenmesini önledik. Böylelikle, okullarda verdiğimiz çevre bilinci eğitimlerinin karşılığını almış olduk” dedi.

‘Atık Pil Toplama’ yarışmasında dereceye giren okul öğrencilerine ödülleri Balıkesir Çocuk Köyünde düzenlenen törenle verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yaptığı konuşmada, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan öncülüğünde devam eden ’Sıfır Atık Projesi’ atık oluşumunun engellenmesi, atık oluşumu durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsamaktadır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 500 bin adet atık pil toplayarak 2 milyon metreküp toprağın yani 500 adet futbol sahası büyüklüğündeki alanın kirlenmesini önledik. Böylelikle, okullarda verdiğimiz çevre bilinci eğitimlerinin karşılığını almış olduk. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamaları için büyük gayret sarf etmekteyiz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak en büyük gayemizdir ve bu bilinçle birçok çalışma yapmaktayız. Balıkesirimizin 20 ilçesinde çöp sorununu çözmek için büyük adımlar attık. Bunun için çöp aktarma istasyonları kurduk ve ilçelerdeki kanayan yara vahşi depolama sahalarının rehabilite edilip kapatılması için büyük bir özveri ile çalışmaktayız. Park-bahçe atıklarından kompozit gübre üretiyoruz. Çöpten enerji üretmek için projelerimizi hayata geçiriyoruz” dedi.

"5 Haziran Dünya Çevre Gününüzü kutluyorum"

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, bitkisel atık yağların toplanarak biyodizele dönüştürülmesi, atık lastiklerin geri kazanımı ile birlikte tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Başkan Kafaoğlu, “Sadece çöp değil gürültünün önlenmesi, güneş enerjisinden enerji üretilmesi, kıyı ve plajların temizlenmesi ile mavi bayrak çalışmaları, bayat ekmeklerin israf edilmeden sokak hayvanlarına mama olarak toplanması gibi bir çok projemiz devam ediyor. Çevrenin ayrılmaz parçası olan canlı yaşamının, Ülkemizdeki unsurlarından biri sokak hayvanlarını merhamet ve sevgiyle kucaklayan Büyükşehir Belediyemizce, bakım evlerinde; 10 bin 500 adet sokak hayvanının rehabilitasyonu gerçekleştirilerek çevre ve insan sağlığının korunması yolunda ciddi adımlar attık. Bu işlerimizi yerel yönetimler olarak ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yerine getirirken daha yaşanabilir çevreyi gelecek nesillere ve halkımıza sağlamak en büyük görevimizdir. Unutmayın, çevre bize miras değil, çocuklarımızın emanetidir. Mutlu ve huzurlu şehir Balıkesir için çevre konusunda göstermiş olduğunuz duyarlılıktan dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyor, 5 Haziran Dünya Çevre Gününüzü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra kampanyada kapsamında ödül alan okul öğrenci ve yöneticileri ile bu alanda çalışma yapan firmalara ödülleri Başkan Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman tarafından verildi. Etkinlik stantların gezilmesi ile sona erdi.