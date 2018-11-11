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Balıkesir'de 60 şişe kaçak rakı ele geçirildi

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzmir yolu üzerinde durdurdukları bir araçta kaçak rakı ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü polisleri İzmir'den Kocaeli'ye giden bir araçta kaçak rakı bulunduğu bilgisine ulaştı. İ.K. idaresindeki araç Balıkesir ili İzmir yolu uygulama noktasında durduruldu. Polis aracın bagaj kısmında 60 kaçak rakı ele geçirdi.


Alkol şişeleri incelendiğinde şişelerdeki bandrollerin kesme yapıştırma yoluyla sonradan monte edildiği ve içkilerin doldurma olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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