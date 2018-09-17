Balıkesir'de Ahilik Haftası etkinlikleri başladı

17-23 Eylül tarihleri arasında kutlan Ahilik Haftası Balıkesir'de çeşitli etkinlikler başladı.

Ahilik Haftası'nın ilk günündeki ilk tören Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Başta Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem olmak üzere, tüm oda başkanı ve temsilcileri Ata'nın huzuruna çıkarak çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu, Türk Bayrağı göndere çekildi. Çelenk sunma törenine ilçe esnaf odaları birliği başkanları da katıldı. Çelenk törenin ardından Birlik Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ve esnaf odaları temsilcileri sırasıyla Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nu ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, kabul ettiği esnaf temsilcilerini öğle yemeği vererek ağırladı. Başkan Kafaoğlu'na olan esnaf temsilciler daha sonra belediyeden çıkıp, Diriliş Mehteranı eşliğinde, Milli Kuvvetler, Zağnospaşa caddelerini yürüyerek, Zağnos Paşa Meydanına ulaştılar.

Meydanda düzenlenen törende konuşan Balıkesir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem Ahilik haftası ile ilgili bilgiler verdi. Erdem, “Ahi, kardeş, arkadaş, yaren, dost, yiğit anlamına gelmektedir. Ahi Evran tarafından kurulan Ahi teşkilatı, günümüzün küçük ve orta ölçekli işletmeleri için temel kaynaklardan biridir. Ahi örgütleri, üretim pazarlama, fiyat tespiti, kalite ve standart, tüketici hakları, sosyal güvenlik, işçi işveren ilişkileri, hizmet içi eğitim gibi konularda bugün Türk ekonomisindeki KOBİ'lere yol gösterici nitelikteki uygulamaları yüzyıllar öncesinde hayata geçirmiştir.

Ahilik Teşkilatı, haksız rekabeti ortadan kaldıran, kaliteli üretimi teşvik eden, haklıyı kayıran, teşkilat mensupları arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan, mükemmel bir çırak-kalfa-usta ilişkisi kuran, sürekli insana saygı ve sevgiyi işleyen, vatanperverliği, bayrağı, ezanı ve devleti mukaddes sayan çoğulcu demokrasinin hakim olduğu bir teşkilattır.

Bizim medeniyetimizde, bizim millet ve medeniyet ruhumuzda esnaf ve sanatkar gerektiğinde askerdir, alperendir. Gerektiğinde cephede vatanını savunan şehittir, gazidir, kahramandır. Gerektiğinde asayişi tesis eden polistir, gerektiğinde adaleti sağlayan hâkim, hakemdir. Gerektiğinde de şefkatli bir ağabeydir, kardeştir. 15 Temmuz Darbe girişiminde de, Esnaf ve Sanatkar dimdik devletinin yanında durarak bunu kanıtlamıştır. 15 Temmuz da şehit düşen 245 vatandaşımızın 137 tanesi esnaf ve sanatkardır. Türk Tarihinde, esnafı ve sanatkarı çıkartıp aldığınızda bizi biz yapan, bizi millet yapan, temelden, özden, ruhtan geriye hiçbir şey kalmaz. Bunun içindir ki, Osmanlı Devleti'nin, Osman Gazi'nin ahi usulüne göre kılıç kuşanmasıyla hayat bulan ve 6 asır boyunca da ahilik kültürü, geleneği ve ahilik ahlakı Osmanlı'yı ayakta tutmuştur. Neredeyse 10 asırlık bu gelenek ve ahlak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve bugünlere ulaşmasında hep öncü olmuştur. Türk Esnaf ve Sanatkarları özlerinde bulunan Ahilik Kültürünü koruyarak alnı açık , başları dik bir şekilde her türlü zorluğun üstesinden gelecektir. Millet olarak Ahi Evran muhabbetiyle birbirimizi kucaklamalıyız. Sanayide ve ticarette doğruluktan ve dürüstlükten ödün vermeden, Dünya milletleriyle yarışmalıyız” dedi.

Törende Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Hocaoğlu ve Balıkesir Vali Yardımcısı Bayramali Köse ahilikle ilgili kısa birer konuşma yaptılar.

Yılın çırak kalfa ve ahisine plaket

Protokol konuşmalarının ardından, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin seçtiği yılın çırak kalfa ve Ahisi ödül törenine geçildi. Yılın çırağı seçilen Burak Kaymak'a plaketini Balıkesir İl Ticaret Müdürü Nuray Paköz, yılın kalfası Halil İbrahim Aksungur'a plaketini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yusuf Hocaoğlu, yılın Ahi'si Ali Madanoğlu'na plaketini Balıkesir Vali yardımcısı Bayramali Köse ve Balıkesir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem birlikte verdi. Ahilik Haftası etkinlikleri, Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibinin gösterileri ile son buldu.