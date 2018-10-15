Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de Süper Amatör Ligi ve 1.
Balıkesir'de Süper Amatör Ligi ve 1. Amatör Küme maçları bu haftada tüm heyecanı ile sürdü.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1.Amatör Küme Merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı;
Balıkesir Süper Amatör Lig;
Ayvalık Sakaryaspor 2-1 Gönen Reşadiyespor
Sındırgı Belediyespor 3-2 Küçükköyspor
Etispor 6-0 Altınovaspor
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 1-1 Balya Belediyespor
Yeni Sanayispor 0-1 Bigadiç Belediyespor
Gönen Belediyespor 2-2 Havran Fatih Belediyespor
Barbarossefaspor 0-1 Dursunbey Belediyespor
Balıkesir 1.Amatör Lig Merkez A grubu;
Yakupköyspor 1-3 Tatlıpınarspor
Yenikavakspor 0-3 Nergizspor
Uğur Grup Çayırhisar 1-0 Savaştepe Belediyespor
Balıkesir Kavacıklılar 2-2 Etiborspor
Kepsut Belediyespor 1-1 Şabanlarspor
Balıkesir 1.Amatör Lig Merkez B grubu;
Ayşebacı Fatihspor 0-4 Gaziosmanpaşaspor
Susurlukspor 7-2 Ergamaspor
Bahçelievler Ceylanspor 5-0 Hotaşlar Birlikspor
Halalcaspor 0-0 İvrindi Belediyespor