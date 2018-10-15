Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir'de Süper Amatör Ligi ve 1. Amatör Küme maçları bu haftada tüm heyecanı ile sürdü.

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1.Amatör Küme Merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı;

Balıkesir Süper Amatör Lig;

Ayvalık Sakaryaspor 2-1 Gönen Reşadiyespor

Sındırgı Belediyespor 3-2 Küçükköyspor

Etispor 6-0 Altınovaspor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 1-1 Balya Belediyespor

Yeni Sanayispor 0-1 Bigadiç Belediyespor

Gönen Belediyespor 2-2 Havran Fatih Belediyespor

Barbarossefaspor 0-1 Dursunbey Belediyespor

Balıkesir 1.Amatör Lig Merkez A grubu;

Yakupköyspor 1-3 Tatlıpınarspor

Yenikavakspor 0-3 Nergizspor

Uğur Grup Çayırhisar 1-0 Savaştepe Belediyespor

Balıkesir Kavacıklılar 2-2 Etiborspor

Kepsut Belediyespor 1-1 Şabanlarspor

Balıkesir 1.Amatör Lig Merkez B grubu;

Ayşebacı Fatihspor 0-4 Gaziosmanpaşaspor

Susurlukspor 7-2 Ergamaspor

Bahçelievler Ceylanspor 5-0 Hotaşlar Birlikspor

Halalcaspor 0-0 İvrindi Belediyespor