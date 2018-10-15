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Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de Süper Amatör Ligi ve 1.

Balıkesir'de Süper Amatör Ligi ve 1. Amatör Küme maçları bu haftada tüm heyecanı ile sürdü.


Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1.Amatör Küme Merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı;



Balıkesir Süper Amatör Lig;


Ayvalık Sakaryaspor 2-1 Gönen Reşadiyespor


Sındırgı Belediyespor 3-2 Küçükköyspor


Etispor 6-0 Altınovaspor


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 1-1 Balya Belediyespor


Yeni Sanayispor 0-1 Bigadiç Belediyespor


Gönen Belediyespor 2-2 Havran Fatih Belediyespor


Barbarossefaspor 0-1 Dursunbey Belediyespor



Balıkesir 1.Amatör Lig Merkez A grubu;


Yakupköyspor 1-3 Tatlıpınarspor


Yenikavakspor 0-3 Nergizspor


Uğur Grup Çayırhisar 1-0 Savaştepe Belediyespor


Balıkesir Kavacıklılar 2-2 Etiborspor


Kepsut Belediyespor 1-1 Şabanlarspor



Balıkesir 1.Amatör Lig Merkez B grubu;


Ayşebacı Fatihspor 0-4 Gaziosmanpaşaspor


Susurlukspor 7-2 Ergamaspor


Bahçelievler Ceylanspor 5-0 Hotaşlar Birlikspor


Halalcaspor 0-0 İvrindi Belediyespor

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