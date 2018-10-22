Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de Süper Amatör Ligi ve 1.
Balıkesir'de Süper Amatör Ligi ve 1. Amatör Küme maçları bu haftada tüm heyecanı ile sürdü.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1.Amatör Küme Merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı;
Balıkesir Süper Amatör Lig;
Balya Belediyespor 5-1 Ayvalık Sakaryaspor
Dursunbey Belediyespor 3-1 Erdekspor
Bigadiç Belediyespor 4-1 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
Havran Fatih 1-0 Yeni Sanayispor
Küçükköyspor 2-1 Etispor
Gönen Reşadiyespor 2-1 Barbarossefaspor
Altınova 0-3 Gönen Belediyespor
Balıkesir 1.Amatör Lig Merkez A grubu;
Şabanlarspor 1-0 Tatlıpınarspor
Savaştepe Belediyespor 11-0 Yenikavakspor
Etiborspor 0-2 Uğur Grup Çayırhisar 1-0
Mahmudiyespor 4-0 Yakupköyspor
Nergizspor 6-3 Kepsut Belediyespor
Balıkesir 1.Amatör Lig Merkez B grubu;
Gaziosmanpaşaspor 4-1 Karesibeyi Vicdaniyespor
Ergamaspor 1-7 Bahçelievler Ceylanspor
Hotaşlar Birlikspor 2-1 Halalcaspor
İvrindi Belediyespor 5-0 Ayşebacı Fatihspor