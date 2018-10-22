İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de Süper Amatör Ligi ve 1.

Balıkesir'de Süper Amatör Ligi ve 1. Amatör Küme maçları bu haftada tüm heyecanı ile sürdü.


Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1.Amatör Küme Merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı;


Balıkesir Süper Amatör Lig;


Balya Belediyespor 5-1 Ayvalık Sakaryaspor


Dursunbey Belediyespor 3-1 Erdekspor


Bigadiç Belediyespor 4-1 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor


Havran Fatih 1-0 Yeni Sanayispor


Küçükköyspor 2-1 Etispor


Gönen Reşadiyespor 2-1 Barbarossefaspor


Altınova 0-3 Gönen Belediyespor



Balıkesir 1.Amatör Lig Merkez A grubu;


Şabanlarspor 1-0 Tatlıpınarspor


Savaştepe Belediyespor 11-0 Yenikavakspor


Etiborspor 0-2 Uğur Grup Çayırhisar 1-0


Mahmudiyespor 4-0 Yakupköyspor


Nergizspor 6-3 Kepsut Belediyespor



Balıkesir 1.Amatör Lig Merkez B grubu;


Gaziosmanpaşaspor 4-1 Karesibeyi Vicdaniyespor


Ergamaspor 1-7 Bahçelievler Ceylanspor


Hotaşlar Birlikspor 2-1 Halalcaspor


İvrindi Belediyespor 5-0 Ayşebacı Fatihspor

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.