Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir'de Süper Amatör Ligi ve 1. Amatör Küme maçları bu haftada tüm heyecanı ile sürdü.

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1.Amatör Küme Merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı;

Balıkesir Süper Amatör Lig;

Balya Belediyespor 5-1 Ayvalık Sakaryaspor

Dursunbey Belediyespor 3-1 Erdekspor

Bigadiç Belediyespor 4-1 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor

Havran Fatih 1-0 Yeni Sanayispor

Küçükköyspor 2-1 Etispor

Gönen Reşadiyespor 2-1 Barbarossefaspor

Altınova 0-3 Gönen Belediyespor

Balıkesir 1.Amatör Lig Merkez A grubu;

Şabanlarspor 1-0 Tatlıpınarspor

Savaştepe Belediyespor 11-0 Yenikavakspor

Etiborspor 0-2 Uğur Grup Çayırhisar 1-0

Mahmudiyespor 4-0 Yakupköyspor

Nergizspor 6-3 Kepsut Belediyespor

Balıkesir 1.Amatör Lig Merkez B grubu;

Gaziosmanpaşaspor 4-1 Karesibeyi Vicdaniyespor

Ergamaspor 1-7 Bahçelievler Ceylanspor

Hotaşlar Birlikspor 2-1 Halalcaspor

İvrindi Belediyespor 5-0 Ayşebacı Fatihspor