Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de Süper Amatör Lig ve 1.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Balıkesir Süper Amatör Lig
Balya Belediyespor: 3 - Erdekspor:
Bigadiç Belediyespor: 7- Barbarossefaspor: 0
Altınovaspor: 2 - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 2
Havran Fatih: 1 - Ayvalık Sakaryaspor: 3
Küçükköyspor: 3 - Yeni Sanayispor: 3
Sındırgı Belediyespor: 3 - Gönen Belediyespor: 3
Gönen Reşadiyespor: 0 - Dursunbey Belediyespor: 2
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu
Yakupköyspor: 1 - Şabanlarspor: 3
Tatlıpınarspor: 1 - Nergizspor: 2
Kepsut Belediyespor: 1 - Savaştepe Belediyespor: 3
Yenikavakspor: 2 - Etiborspor: 1
Uğur Grup Çayırhisar: 6 - Mahmudiyespor: 1
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu
Karesibeyi Vicdaniyespor: 5 - İvrindi Belediyespor: 0
Halalcaspor: 5 - Ergamaspor: 0
Bahçelievler Ceylanspor: 3 - Susurlukspor: 3
Ayşebacı Fatihspor: 2 - Hotaşlar Birlikspor: 3