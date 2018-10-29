İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de Süper Amatör Lig ve 1.

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.



Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:


Balıkesir Süper Amatör Lig


Balya Belediyespor: 3 - Erdekspor:


Bigadiç Belediyespor: 7- Barbarossefaspor: 0


Altınovaspor: 2 - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 2


Havran Fatih: 1 - Ayvalık Sakaryaspor: 3


Küçükköyspor: 3 - Yeni Sanayispor: 3


Sındırgı Belediyespor: 3 - Gönen Belediyespor: 3


Gönen Reşadiyespor: 0 - Dursunbey Belediyespor: 2



Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu


Yakupköyspor: 1 - Şabanlarspor: 3


Tatlıpınarspor: 1 - Nergizspor: 2


Kepsut Belediyespor: 1 - Savaştepe Belediyespor: 3


Yenikavakspor: 2 - Etiborspor: 1


Uğur Grup Çayırhisar: 6 - Mahmudiyespor: 1



Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu


Karesibeyi Vicdaniyespor: 5 - İvrindi Belediyespor: 0


Halalcaspor: 5 - Ergamaspor: 0


Bahçelievler Ceylanspor: 3 - Susurlukspor: 3


Ayşebacı Fatihspor: 2 - Hotaşlar Birlikspor: 3

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.