Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de Süper Amatör Lig ve 1.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Balıkesir Süper Amatör Lig
Dursunbey Belediyespor 1-0 Balya Belediyespor
Erdekspor 0-3 Bigadiç Belediyespor
Barbarossefaspor 1-1 Havran Fatih Belediyespor
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 0-1 Küçükköyspor
Ayvalık Sakaryaspor 3-0 Altınovaspor
Yeni Sanayispor 2-0 Sındırgı Belediyespor
Gönen Belediyespor 3-1 Etispor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu
Uğur Grup Çayırhisar 8-0 Yakupköyspor
Mahmudiyespor 6-0 Yenikavakspor
Nergizspor 6-0 Şabanlarspor
Savaştepe Belediyespor 10-0 Tatlıpınarspor
Etiborspor 3-3 Kepsut Belediyespor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu
Hotaşlar Birlikspor 0-8 Karesibeyi Vicdaniyespor
İvrindi Belediyespor 1-3 Gaziosmanpaşaspor
Ergamaspor 1-4 Ayşebacı Fatihspor
Susurlukspor 0-0 Halalcaspor