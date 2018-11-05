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Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de Süper Amatör Lig ve 1.

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.


Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:


Balıkesir Süper Amatör Lig


Dursunbey Belediyespor 1-0 Balya Belediyespor


Erdekspor 0-3 Bigadiç Belediyespor


Barbarossefaspor 1-1 Havran Fatih Belediyespor


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 0-1 Küçükköyspor


Ayvalık Sakaryaspor 3-0 Altınovaspor


Yeni Sanayispor 2-0 Sındırgı Belediyespor


Gönen Belediyespor 3-1 Etispor


Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu


Uğur Grup Çayırhisar 8-0 Yakupköyspor


Mahmudiyespor 6-0 Yenikavakspor


Nergizspor 6-0 Şabanlarspor


Savaştepe Belediyespor 10-0 Tatlıpınarspor


Etiborspor 3-3 Kepsut Belediyespor


Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu


Hotaşlar Birlikspor 0-8 Karesibeyi Vicdaniyespor


İvrindi Belediyespor 1-3 Gaziosmanpaşaspor


Ergamaspor 1-4 Ayşebacı Fatihspor


Susurlukspor 0-0 Halalcaspor

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