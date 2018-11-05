Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Balıkesir Süper Amatör Lig

Dursunbey Belediyespor 1-0 Balya Belediyespor

Erdekspor 0-3 Bigadiç Belediyespor

Barbarossefaspor 1-1 Havran Fatih Belediyespor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 0-1 Küçükköyspor

Ayvalık Sakaryaspor 3-0 Altınovaspor

Yeni Sanayispor 2-0 Sındırgı Belediyespor

Gönen Belediyespor 3-1 Etispor

Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu

Uğur Grup Çayırhisar 8-0 Yakupköyspor

Mahmudiyespor 6-0 Yenikavakspor

Nergizspor 6-0 Şabanlarspor

Savaştepe Belediyespor 10-0 Tatlıpınarspor

Etiborspor 3-3 Kepsut Belediyespor

Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu

Hotaşlar Birlikspor 0-8 Karesibeyi Vicdaniyespor

İvrindi Belediyespor 1-3 Gaziosmanpaşaspor

Ergamaspor 1-4 Ayşebacı Fatihspor

Susurlukspor 0-0 Halalcaspor