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Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de Süper Amatör Lig ve 1.

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçlarında hafta sonu heyecanı sürdü.


Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:



Balıkesir Süper Amatör Lig


Küçükköyspor 2-1 Ayvalık Sakaryaspor


Altınovaspor 2-2 Barbarossefa


Havran Fatihspor 1-0 Erdekspor


Bigadiç Belediyespor 1-0 Dursunbey Belediyespor


Balya Belediyespor 4-3 Gönen Reşadiyespor


Sındırgı Belediyespor 2-1 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor


Bandırma Etispor 3-0 Yeni Sanayispor



Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu


Yakupköyspor 0-7 Nergizspor


Yenikavakspor 0-8 Uğur Grup Çayırhisarspor


Şabanlarspor 2-5 Savaştepe Belediyespor


Tatlıpınarspor 1-2 Etiborspor


Kepsut Belediyespor 4-3 Mahmudiyespor



Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu


Karesibeyi Vicdaniyespor 11-0 Ergamaspor


Gaziosmanpaşaspor 2-0 Hotaşlar Birlikspor


Ayşebacı Fatihspor 0-3 Susurlukspor


Halalcaspor 1-3 Ceylanspor

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