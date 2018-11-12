Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de Süper Amatör Lig ve 1.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçlarında hafta sonu heyecanı sürdü.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Balıkesir Süper Amatör Lig
Küçükköyspor 2-1 Ayvalık Sakaryaspor
Altınovaspor 2-2 Barbarossefa
Havran Fatihspor 1-0 Erdekspor
Bigadiç Belediyespor 1-0 Dursunbey Belediyespor
Balya Belediyespor 4-3 Gönen Reşadiyespor
Sındırgı Belediyespor 2-1 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
Bandırma Etispor 3-0 Yeni Sanayispor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu
Yakupköyspor 0-7 Nergizspor
Yenikavakspor 0-8 Uğur Grup Çayırhisarspor
Şabanlarspor 2-5 Savaştepe Belediyespor
Tatlıpınarspor 1-2 Etiborspor
Kepsut Belediyespor 4-3 Mahmudiyespor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu
Karesibeyi Vicdaniyespor 11-0 Ergamaspor
Gaziosmanpaşaspor 2-0 Hotaşlar Birlikspor
Ayşebacı Fatihspor 0-3 Susurlukspor
Halalcaspor 1-3 Ceylanspor