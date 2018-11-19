Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları tüm heyecanıyla devam etti.

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Balıkesir Süper Amatör Lig

Ayvalık Sakaryaspor 1-3 Sındırgı Belediyespor

Erdekspor 2-0 Altınovaspor

Gönen Reşadiyespor 0-3 Bigadiç Belediyespor

Dursunbey Belediyespor 4-1 Havran Fatih Belediyespor

Yeni Sanayispor 4-4 Gönen Reşadiyespor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 2-1 Bandırma Etispor

Barbaros Sefaspor 1-1 Küçükköyspor

Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu

Uğur Grup Çayırhisarspor 4-1 Kepsut Belediyespor

Savaştepe Belediyespor 1-1 Nergizspor

Bigadi. Etiborspor 1-1 Şabanlarspor

Mahmudiyespor 1-1 Tatlıpınarspor

Yakupköyspor 2-1 Yeni kavak Spor

Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu

Ceylanspor 4-0 Ayşebacı Fatihspor

Hotaşlar Birlikspor 2-3 İvrindi Belediyespor

Susurlukspor 2-1 Karesi Beyi Vicdaniyespor

Ergamaspor- 0-6 Gaziosmanpaşaspor