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Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de Süper Amatör Lig ve 1.

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları tüm heyecanıyla devam etti.


Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:



Balıkesir Süper Amatör Lig


Ayvalık Sakaryaspor 1-3 Sındırgı Belediyespor


Erdekspor 2-0 Altınovaspor


Gönen Reşadiyespor 0-3 Bigadiç Belediyespor


Dursunbey Belediyespor 4-1 Havran Fatih Belediyespor


Yeni Sanayispor 4-4 Gönen Reşadiyespor


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 2-1 Bandırma Etispor


Barbaros Sefaspor 1-1 Küçükköyspor



Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu


Uğur Grup Çayırhisarspor 4-1 Kepsut Belediyespor


Savaştepe Belediyespor 1-1 Nergizspor


Bigadi. Etiborspor 1-1 Şabanlarspor


Mahmudiyespor 1-1 Tatlıpınarspor


Yakupköyspor 2-1 Yeni kavak Spor



Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu


Ceylanspor 4-0 Ayşebacı Fatihspor


Hotaşlar Birlikspor 2-3 İvrindi Belediyespor


Susurlukspor 2-1 Karesi Beyi Vicdaniyespor


Ergamaspor- 0-6 Gaziosmanpaşaspor

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