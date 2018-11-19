Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de Süper Amatör Lig ve 1.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları tüm heyecanıyla devam etti.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Balıkesir Süper Amatör Lig
Ayvalık Sakaryaspor 1-3 Sındırgı Belediyespor
Erdekspor 2-0 Altınovaspor
Gönen Reşadiyespor 0-3 Bigadiç Belediyespor
Dursunbey Belediyespor 4-1 Havran Fatih Belediyespor
Yeni Sanayispor 4-4 Gönen Reşadiyespor
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 2-1 Bandırma Etispor
Barbaros Sefaspor 1-1 Küçükköyspor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu
Uğur Grup Çayırhisarspor 4-1 Kepsut Belediyespor
Savaştepe Belediyespor 1-1 Nergizspor
Bigadi. Etiborspor 1-1 Şabanlarspor
Mahmudiyespor 1-1 Tatlıpınarspor
Yakupköyspor 2-1 Yeni kavak Spor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu
Ceylanspor 4-0 Ayşebacı Fatihspor
Hotaşlar Birlikspor 2-3 İvrindi Belediyespor
Susurlukspor 2-1 Karesi Beyi Vicdaniyespor
Ergamaspor- 0-6 Gaziosmanpaşaspor