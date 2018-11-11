Balıkesir'de aranan 130 kişi yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması" kapsamında 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 130 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması" kapsamında terör, asayiş ve kaçakçılık olaylarının önlenmesi, suç işleme niyetindeki şahıslara yönelik 3 aşamalı olarak gerçekleştirilen çalışmalara 381 unsur ve 1310 personel katıldı. 434 farklı yol kontrol ve arama noktası ile 437 umuma açık yer, 91 park ve bahçede yapılan uygulama neticesinde 18 bin 771 şahıs incelendi. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 130 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 14'ü gözaltına alınarak 40 kişiye adli ve idari işlem uygulandı. 4 bin 444 aracın kontrol edildiği uygulamada 180 araca 121 bin 581 TL idari para cezası uygulanırken, 48 araç trafikten men edildi. Arama kaydı bulunan 10 araç yakalanarak, 326 iş yeri kontrol edilerek, 8 iş yerine idari işlem uygulandı. Aynı incelemeler sonucunda 1 tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca ve 48 mermi ile fişek, 1 kesici-delici alet, 16 gram esrar ile 6 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.