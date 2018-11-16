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Balıkesir'de aranan 62 kişi yakalandı

Balıkesir genelinde polis ve jandarmanın ortaklaşa yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı.


Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı 220 ekip ve 900 personelin iştirakiyle Balıkesir genelinde uygulama yapıldı. 120 yol kontrol ve arama noktası ve 6 silah satış mağazasında yapılan uygulama 12 bin 571 kişinin GBT sorgusu yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı. Yakalananların 5'i gözaltına alınırken, 20 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Yol kontrol noktalarında 3 bin 119 araç kontrol edildi. 191 araca 112 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. 79 araç trafikten men edilirken, arama kaydı olan 4 araç ele geçirildi. Uygulama sırasında 2 tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği, 6 kuru sıkı tabanca, 110 mermi ve fişek, 15 muşta, 1 teleskopik cop ile 207 gram esrar ele geçirildi.

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